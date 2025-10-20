Las ventas por el Día de la Madre cayeron una vez más

El Día de la Madre 2025 y el consumo que no despegó

Las ventas de comercios minoristas pymes durante el Día de la Madre 2025 registraron una baja del 3,5 % interanual, medidas a precios constantes. Se trata del cuarto retroceso consecutivo en una de las fechas clave del calendario comercial argentino.

A pesar de los intentos por atraer compradores con promociones, descuentos y cuotas sin interés, el consumo no repuntó. El gasto de las familias estuvo marcado por la cautela, priorizando productos de menor valor y compras planificadas.

El ticket promedio subió nominalmente, pero perdió frente a la inflación

El ticket promedio por regalo se ubicó en los $37.124, lo que implicó un aumento del 9,8 % en términos nominales frente al año anterior. Sin embargo, al ajustar por inflación, el dato refleja una caída real del 16,7 %.

El resultado marca la persistente pérdida de poder adquisitivo de los hogares, que debieron recortar gastos incluso en fechas tradicionales. Los comerciantes aplicaron todo tipo de estrategias comerciales —desde ofertas cruzadas hasta financiación extendida—, pero no lograron impulsar el consumo de manera efectiva.

Qué dijeron los comercios: ventas tibias y márgenes apretados

El 41,7 % de los comerciantes relevados indicó que las ventas estuvieron dentro de lo esperado. Un 35 % vendió menos de lo proyectado y sólo el 23 % logró superar sus previsiones.

En muchos casos, las promociones absorbieron casi todo el margen de rentabilidad, dejando un balance final con ventas discretas y ganancias ajustadas. La mayoría de las operaciones se concentraron en regalos económicos, como agendas, papelería simple y pequeños accesorios, mientras que los artículos de mayor valor tuvieron escasa salida.

Rubro por rubro: sólo la tecnología logró crecer en términos reales

De los seis rubros relevados, cinco cerraron con caídas. Los electrodomésticos y artículos para el hogar crecieron un 0.6% en términos reales.

La indumentaria cayó 3,3 %, pese a las promociones, y el rubro librería bajó 6,3 %. Cosmética y perfumería mostró una mala performance, con una contracción del 5,6%.

Otro rubro que cayó fue el tecnológico, con los Equipos periféricos, accesorios y celulares un 3,2% real, impulsado por el recambio de dispositivos y las modalidades de pago. Calzado y marroquinería, en tanto, se mantuvoen caída, con un total del 1,9%.

Una fecha tradicional que ya no mueve el amperímetro

El Día de la Madre conserva su valor simbólico, pero su peso como motor de ventas viene perdiendo fuerza. Las cifras reflejan un patrón de consumo cada vez más moderado, donde el bolsillo manda y la planificación se impone sobre el impulso.

Para el comercio pyme, el desafío será sostener el movimiento en un contexto de ingreso real restringido, donde las promociones ya no garantizan resultados positivos. Con este panorama, las próximas fechas clave llegarán en un escenario que seguirá exigiendo creatividad, estrategia y resistencia.