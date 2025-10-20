El reclamo de Fuerza Patria a la Dirección Nacional Electoral
La oposición exige que la DINE informe solo por distrito y no consolide datos nacionales: una maniobra que puede cambiar la foto de las elecciones.Argentina20 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
A una semana de los comicios legislativos del próximo 26 de octubre, la alianza opositora Fuerza Patria elevó un reclamo formal ante la Cámara Nacional Electoral para que la Dirección Nacional Electoral (DINE) difunda los resultados provisorios únicamente por distrito y evite sumar los votos a nivel nacional.
Los apoderados de Fuerza Patria —Eduardo López Wesselhoefft, Patricia García Blanco, Eduardo Cergnul y Agustina Vila— advirtieron que el simulacro realizado el pasado 18 de octubre por la DINE agrupó las alianzas bajo criterios no explicados, lo que califican como incorrecto y arbitrario.
Por qué rechazan la consolidación nacional
La base del reclamo es la naturaleza del sistema electoral argentino: según Fuerza Patria, la elección es nacional de distrito y no de distrito único, por lo que sumar los votos a nivel país vulnera la lógica de representación por provincia.
Además, señalan que la consolidación nacional de datos no solo excede las responsabilidades de la DINE, sino que también distorsiona la información y la interpretación de los resultados. Incluso, denuncian que durante el simulacro se efectuó un cálculo de asignación de bancas sobre esos datos consolidados —un procedimiento que, según ellos, no resulta aplicable ni compatible con la normativa vigente.
La norma y el antecedente que invocan
En su presentación, los apoderados citan la Acordada 3/2017 de la Cámara Nacional Electoral, que establece pautas sobre la difusión de los resultados provisorios y la obligación de neutralidad y transparencia por parte del organismo electoral.
Según sus argumentos, la normativa actual no contempla la forma de consolidar los datos nacionales bajo múltiples alianzas con nombres distintos por distrito, lo que hace aún más crítico el pedido de difundir “distrito por distrito, sin acumular”.
El mapa político detrás del reclamo
La disputa radica también en una diferencia clave entre fuerzas: mientras la alianza oficialista La Libertad Avanza compite bajo el mismo sello en todo el país, Fuerza Patria no logró uniformar su denominación en todas las provincias. Esto implica que, al sumar solo las expresiones que llevan el nombre “Fuerza Patria”, pueden quedar excluidos distritos donde el peronismo tiene “alias” distintos.
Este detalle técnico gana magnitud política, ya que en la noche electoral la imagen instantánea del contador provisorio puede transmitir una victoria o derrota más allá del resultado definitivo. Y eso es lo que Fuerza Patria busca evitar.
Qué se resolverá el 26 de octubre
La clave estará en la decisión final de la Cámara Nacional Electoral y en el comportamiento operativo de la DINE:
- Si se acepta el reclamo de Fuerza Patria, los datos se difundirán provincia por provincia sin consolidación nacional, lo que facilitaría lecturas separadas por distrito.
- Si se rechaza el pedido, la difusión consolidada a nivel nacional podría generar una “foto” rápida de tendencia que influya en mercados, en percepciones públicas y en la estrategia de los partidos.
Los próximos días serán importantes para observar qué instrucciones da la CNE y cómo la DINE organiza la transmisión del escrutinio provisorio.
