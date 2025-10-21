En los últimos días se llevaron adelante significativos trabajos de reparación en la Ruta 50, en un tramo cercano al balneario municipal. La obra fue clave para solucionar un problema que representaba un riesgo para los automovilistas, ya que parte de la calzada se había desmoronado.

Las tareas fueron ejecutadas de manera conjunta entre la Red Vial Municipal, el Corralón Municipal de Vedia y Vialidad Provincial, con el objetivo de garantizar condiciones seguras de tránsito y preservar la integridad de los vecinos que circulan a diario por esta vía.

Desde el Municipio destacaron que, ante la falta de recursos del Gobierno Nacional para el mantenimiento de las rutas nacionales, el trabajo articulado entre el Gobierno Municipal y el Provincial se vuelve fundamental. Ambas gestiones reafirmaron su compromiso con la seguridad vial, priorizando la inversión en infraestructura y el trabajo coordinado para brindar soluciones concretas a la comunidad.

Ferraris entregó equipamiento en la Escuela Primaria N° 5

El intendente Carlos Ferraris visitó la Escuela Primaria N° 5 del Paraje Mendizábal, donde hizo entrega de un equipo de música para la institución. La jornada estuvo marcada por la alegría de los alumnos, los docentes, el personal auxiliar y la directora, Fátima Durán.

Desde la gestión municipal remarcaron que cada visita del jefe comunal tiene como objetivo acompañar y fortalecer a las instituciones del distrito. En este caso, el aporte se enmarca en la política de apoyo constante a la comunidad educativa. “Cuando el Intendente se acerca a alguna institución, es rarísimo que lo haga con las manos vacías”, señalaron desde el Municipio, resaltando su compromiso con todos los actores sociales del distrito.

Entrega de banderas de ceremonia en Alberdi

El intendente Ferraris también se hizo presente en la sede del Centro de Empleados de Comercio de Alberdi, donde entregó las banderas de ceremonia nacional, provincial y municipal. La institución, que comparte edificio con OSECAC, estuvo representada por el tesorero Alberto Sosa y la administradora Guillermina Velázquez.

“En cada acto, en cada ocasión especial, las instituciones de las localidades están presentes con sus banderas, dando un marco especial a la jornada”, expresaron desde el Municipio. Con esta entrega, el Centro de Empleados de Comercio pasará a integrar los actos oficiales del distrito, sumando su presencia en los eventos comunitarios.

Nuevas luminarias para la Plazoleta del Barrio Wolter

En vísperas de una nueva edición de la tradicional Fiesta del Cordero Alberdino al Asador, se concretó una obra de iluminación en la Plazoleta del Barrio Wolter, ubicada frente al predio de la Estación del Ferrocarril San Martín.

El espacio verde ahora cuenta con nuevas luminarias que no solo aportan una mejora estética, sino que también incrementan la seguridad en el barrio. Gracias a esta intervención, los vecinos y vecinas de Alberdi pueden disfrutar del lugar tanto de día como de noche, reafirmando el compromiso de la gestión municipal con el bienestar y la seguridad de la comunidad.