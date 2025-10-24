Quiénes se despiden del Congreso tras las elecciones
Fin de ciclo en el Congreso de la Nación: varios pesos pesados de la política argentina dejan sus bancas tras las elecciones. Mirá quiénes se despiden.Política24 de octubre de 2025Juan Manuel Villarreal
Las elecciones del próximo domingo no solo renovarán la composición del Congreso de la Nación, sino que también marcarán el final de una etapa para dirigentes con décadas de influencia en la política argentina. La nueva configuración parlamentaria dejará afuera a figuras emblemáticas de todos los espacios, en un recambio que promete abrir paso a nuevas voces.
Muchas de las leyes que definieron los últimos años y buena parte de los debates más tensos del recinto llevaron la impronta de estos legisladores, que el 9 de diciembre cerrarán su ciclo en el Palacio Legislativo.
Cuántas bancas se renuevan por bloque
El cierre de listas dejó en evidencia el fuerte recambio que se viene.
- Unión por la Patria (UP) pondrá en juego 46 de sus 98 bancas en Diputados y 15 de sus 34 senadores.
- PRO arriesgará 21 de sus 35 bancas en la Cámara baja y 2 de sus 7 senadores.
- UCR enfrenta una renovación masiva: el bloque que lidera Rodrigo de Loredo renueva 11 de sus 14 diputados, Democracia para Siempre 9 de 12, y la Liga del Interior 3 de 6. En el Senado, los radicales deben revalidar 4 de sus 13 escaños.
- La Libertad Avanza, en cambio, pone en juego apenas 8 de sus 37 bancas, entre ellas las de Javier Milei y Victoria Villarruel.
Los históricos que se van de Unión por la Patria
Entre las figuras más reconocidas que dejarán su banca se encuentra Leopoldo Moreau, con casi cuatro décadas de carrera parlamentaria. Inició su camino en 1983, pasó por Diputados y el Senado, y en los últimos años se convirtió en una de las voces más firmes del kirchnerismo. A los 78 años, se despide definitivamente del Congreso.
También se retira Carlos Heller, referente del cooperativismo y presidente del Banco Credicoop, que llegó al Congreso en 2009 y mantuvo una presencia constante durante 16 años.
A la lista se suman los exministros Daniel Arroyo y Daniel Gollán, junto con Leandro Santoro, quien continuará su carrera política en la Legislatura porteña.
En el Senado, una de las salidas más significativas será la de Oscar Parrilli, figura cercana a Cristina Fernández de Kirchner y una de las voces más influyentes del oficialismo en la Cámara alta.
Las bajas de peso en el PRO
El bloque macrista también tendrá su recambio. Silvia Lospenatto, una de las diputadas con mayor actividad legislativa, se mudará a la Legislatura porteña. María Eugenia Vidal, Luciano Laspina y Gerardo Milman también dejarán sus bancas en Diputados.
En el Senado, se despiden Guadalupe Tagliaferri y Alfredo De Angeli, este último símbolo de la lucha del campo y exdirigente de la Federación Agraria. Su salida marcará el fin de una etapa en la representación rural dentro del Congreso.
El radicalismo, entre la renovación y el retiro
La Unión Cívica Radical será otro de los espacios más golpeados por el recambio. Se retira Rodrigo de Loredo, actual jefe del bloque en Diputados; el economista Martín Tetaz; el exvicepresidente Julio Cobos; y el neurocientífico Facundo Manes.
En la Cámara Alta, el radicalismo perderá a Martín Lousteau, quien este domingo competirá por una banca en Diputados.
Los libertarios, con pocas bancas en juego
A diferencia de los espacios tradicionales, La Libertad Avanza apenas arriesga una fracción de su representación. Ocho bancas vencen este año, incluidas las que ocupan Javier Milei y Victoria Villarruel, junto con la de Carolina Píparo y José Luis Espert, hoy más alineado al oficialismo.
Figuras que buscan continuidad
Entre los que terminan mandato pero apuestan a seguir en el Congreso están Florencio Randazzo y Emilio Monzó, de Encuentro Federal, que buscarán renovar su presencia en las urnas.
La Cámara Alta también despedirá a Juan Carlos Romero, tres veces gobernador de Salta y senador nacional durante más de tres décadas. Su extensa trayectoria lo convierte en uno de los dirigentes más experimentados del país. Esta elección será su retiro definitivo del Congreso.
Un cambio generacional en el Congreso
Con la salida de estos nombres, el Parlamento argentino se encamina hacia un recambio generacional que redefinirá su dinámica interna. La nueva composición que surja tras las elecciones del domingo marcará el rumbo político de los próximos años, en un escenario signado por la polarización y la búsqueda de acuerdos.
Gobierno aprueba nuevo préstamo del BID por 500 millones
El Gobierno de Javier Milei toma 500 millones del BID y lanza “Deuda por Educación” para fortalecer reservas y proyectos sociales. Todos los detalles.
Caputo, Milei y JP Morgan: encuentro clave a dos días de las elecciones
Se calienta el tablero: Caputo se reunió esta mañana con el CEO de JP Morgan en Buenos Aires y se ultiman detalles de un respaldo financiero crucial.
Voto inclusivo: habrá plantillas en braille para personas con discapacidad visual
La Junta Electoral bonaerense aprobó plantillas táctiles y audioguías para que las personas con discapacidad visual voten de manera autónoma y secreta con la BUP.
Cómo presentar tu justificación online si no podés votar este domingo
Conocé paso a paso cómo realizar el trámite si no podés participar de las elecciones legislativas del 26 de octubre. Evitá multas, restricciones y problemas con el Registro de Infractores.
Entrevista GLP. “El flagelo de la droga se ha instalado en Navarro”: crece el “hartazgo” con la gestión de Facundo Diz
El gobierno local enfrenta críticas por problemas económicos que derivan en la suspensión de eventos, reclamos en materia de turismo y salud que aún no encuentran respuesta, y el mal estado de los caminos rurales. A esto se suma el aumento de la inseguridad y el “enojo” de una sociedad que tambalea ante cada hecho delictivo.
Entrevista GLP. “Nunca hubo un deterioro tan grande en Monte": la realidad golpea a José Castro
Vecinos de Monte apuntan con dureza contra la gestión de José Castro, marcada por calles destruidas, falencias en la salud pública y un municipio que “va atrás de los problemas”. Tras la dura derrota electoral de septiembre, crece el malestar social y las críticas por el abandono de los barrios, en una ciudad que, según los propios vecinos, “está detonada”.
Elecciones 2025: qué se vota y quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires
Este 26 de octubre se vota con Boleta Única en Buenos Aires. Conocé todas las listas y los candidatos que buscarán ocupar bancas en el Congreso.