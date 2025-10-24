Quiénes se despiden del Congreso tras las elecciones

Quiénes son las figuras emblemáticas que se despiden del Congreso tras las elecciones

Las elecciones del próximo domingo no solo renovarán la composición del Congreso de la Nación, sino que también marcarán el final de una etapa para dirigentes con décadas de influencia en la política argentina. La nueva configuración parlamentaria dejará afuera a figuras emblemáticas de todos los espacios, en un recambio que promete abrir paso a nuevas voces.

Muchas de las leyes que definieron los últimos años y buena parte de los debates más tensos del recinto llevaron la impronta de estos legisladores, que el 9 de diciembre cerrarán su ciclo en el Palacio Legislativo.

Cuántas bancas se renuevan por bloque

El cierre de listas dejó en evidencia el fuerte recambio que se viene.

Unión por la Patria (UP) pondrá en juego 46 de sus 98 bancas en Diputados y 15 de sus 34 senadores.

PRO arriesgará 21 de sus 35 bancas en la Cámara baja y 2 de sus 7 senadores.

UCR enfrenta una renovación masiva: el bloque que lidera Rodrigo de Loredo renueva 11 de sus 14 diputados, Democracia para Siempre 9 de 12, y la Liga del Interior 3 de 6. En el Senado, los radicales deben revalidar 4 de sus 13 escaños.

La Libertad Avanza, en cambio, pone en juego apenas 8 de sus 37 bancas, entre ellas las de Javier Milei y Victoria Villarruel.

Los históricos que se van de Unión por la Patria

Entre las figuras más reconocidas que dejarán su banca se encuentra Leopoldo Moreau, con casi cuatro décadas de carrera parlamentaria. Inició su camino en 1983, pasó por Diputados y el Senado, y en los últimos años se convirtió en una de las voces más firmes del kirchnerismo. A los 78 años, se despide definitivamente del Congreso.

También se retira Carlos Heller, referente del cooperativismo y presidente del Banco Credicoop, que llegó al Congreso en 2009 y mantuvo una presencia constante durante 16 años.

A la lista se suman los exministros Daniel Arroyo y Daniel Gollán, junto con Leandro Santoro, quien continuará su carrera política en la Legislatura porteña.

En el Senado, una de las salidas más significativas será la de Oscar Parrilli, figura cercana a Cristina Fernández de Kirchner y una de las voces más influyentes del oficialismo en la Cámara alta.

Las bajas de peso en el PRO

El bloque macrista también tendrá su recambio. Silvia Lospenatto, una de las diputadas con mayor actividad legislativa, se mudará a la Legislatura porteña. María Eugenia Vidal, Luciano Laspina y Gerardo Milman también dejarán sus bancas en Diputados.

En el Senado, se despiden Guadalupe Tagliaferri y Alfredo De Angeli, este último símbolo de la lucha del campo y exdirigente de la Federación Agraria. Su salida marcará el fin de una etapa en la representación rural dentro del Congreso.

El radicalismo, entre la renovación y el retiro

La Unión Cívica Radical será otro de los espacios más golpeados por el recambio. Se retira Rodrigo de Loredo, actual jefe del bloque en Diputados; el economista Martín Tetaz; el exvicepresidente Julio Cobos; y el neurocientífico Facundo Manes.

En la Cámara Alta, el radicalismo perderá a Martín Lousteau, quien este domingo competirá por una banca en Diputados.

Los libertarios, con pocas bancas en juego

A diferencia de los espacios tradicionales, La Libertad Avanza apenas arriesga una fracción de su representación. Ocho bancas vencen este año, incluidas las que ocupan Javier Milei y Victoria Villarruel, junto con la de Carolina Píparo y José Luis Espert, hoy más alineado al oficialismo.

Figuras que buscan continuidad

Entre los que terminan mandato pero apuestan a seguir en el Congreso están Florencio Randazzo y Emilio Monzó, de Encuentro Federal, que buscarán renovar su presencia en las urnas.

La Cámara Alta también despedirá a Juan Carlos Romero, tres veces gobernador de Salta y senador nacional durante más de tres décadas. Su extensa trayectoria lo convierte en uno de los dirigentes más experimentados del país. Esta elección será su retiro definitivo del Congreso.

Un cambio generacional en el Congreso

Con la salida de estos nombres, el Parlamento argentino se encamina hacia un recambio generacional que redefinirá su dinámica interna. La nueva composición que surja tras las elecciones del domingo marcará el rumbo político de los próximos años, en un escenario signado por la polarización y la búsqueda de acuerdos.