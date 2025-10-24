Caputo, Milei y JP Morgan: encuentro clave a dos días de las elecciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo una reunión a solas con Jamie Dimon, director ejecutivo de JP Morgan Chase & Co., en el marco del evento que el banco realizó en Buenos Aires. El encuentro se desarrolló mientras el Gobierno busca asegurar respaldo financiero en medio de la volatilidad del mercado y a solo dos días de las elecciones nacionales.

La cita entre Caputo y el principal directivo del mayor banco de Wall Street se produjo en un momento de máxima expectativa política y económica. En la agenda oficial, el ministro fue luego uno de los participantes del encuentro central de JP Morgan, que reunió a empresarios locales e internacionales, dirigentes y figuras del sector financiero.

La apuesta del Gobierno por un respaldo internacional

El contacto con JP Morgan se enmarca en las gestiones que la administración nacional lleva adelante para conseguir un paquete de apoyo financiero de USD 20.000 millones, que se sumaría al swap de igual monto acordado con el Tesoro estadounidense. El plan incluye la recompra de deuda soberana en moneda extranjera, operación en la que el banco estadounidense tendrá un rol central junto a otros organismos internacionales.

El objetivo de esta movida es estabilizar los mercados, reforzar las reservas del Banco Central y enviar una señal de confianza al mundo financiero antes del proceso electoral. En paralelo, se discuten las garantías que el país podría ofrecer para acceder al nuevo crédito, un punto sensible que aún genera debate dentro del equipo económico.

La cena con Milei y el círculo de poder

La visita de Dimon a la Argentina culminará con una cena en honor al Consejo Internacional de JP Morgan, que se realizará en el Museo Nacional de Arte Decorativo. Allí compartirán mesa el banquero estadounidense y el presidente Javier Milei, junto al titular del Palacio de Hacienda y un selecto grupo de empresarios.

El evento, de perfil reservado y alto nivel corporativo, reunirá a figuras de peso del ámbito financiero y político regional. Entre los presentes se encuentran los principales ejecutivos de JP Morgan para América Latina, además de los dueños y CEO de las compañías más influyentes del país.

La red de poder que se reunió en Buenos Aires

Durante su estadía en la capital argentina, Dimon participó también de un exclusivo cóctel en el Teatro Colón, donde confluyeron líderes empresariales y exmandatarios internacionales. Entre los invitados hubo representantes de la banca, la energía, la tecnología, el comercio y la industria, en un encuentro que funcionó como vidriera del interés de Wall Street por la región.

El paso del CEO por Buenos Aires fue interpretado como una señal de apoyo al vínculo con el Gobierno y al intento de reposicionar al país en el mapa financiero global. En un contexto de incertidumbre económica y definiciones políticas, la presencia de Dimon funcionó como termómetro del interés externo por la estrategia económica oficial.

Quién es Jamie Dimon, el hombre fuerte de JP Morgan

Jamie Dimon, nacido en Nueva York en 1956, es uno de los ejecutivos más poderosos del sistema financiero mundial. Formado en Harvard, asumió como CEO de JP Morgan en 2005 y consolidó al banco como el mayor del planeta por valor de mercado.

Bajo su liderazgo, la entidad atravesó con éxito la crisis global de 2008, expandió su presencia internacional y fortaleció su estructura tecnológica y de inversiones. Su gestión es vista como un modelo de estabilidad y pragmatismo dentro del sistema financiero estadounidense, lo que refuerza el peso político y económico de cada una de sus visitas internacionales.

Expectativa por los próximos pasos

El encuentro entre Caputo y Dimon marca un nuevo capítulo en la estrategia de acercamiento del Gobierno a los grandes bancos internacionales. A la espera de definiciones sobre el paquete financiero, los mercados seguirán con atención los resultados de esta agenda, que combina diplomacia económica, política electoral y negociaciones de alto nivel.

En los próximos días, se espera que se definan los detalles de las operaciones en curso y el alcance del apoyo que podría otorgar JP Morgan. El desenlace de esas conversaciones será clave para el rumbo financiero del país y para la estabilidad del plan económico oficial en la recta final del calendario electoral.