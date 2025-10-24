Elecciones 2025: la Justicia confirmó el horario para la difusión de los resultados
La Cámara Nacional Electoral estableció el horario en que se difundirán los resultados y aclaró que el escrutinio definitivo iniciará dos días después.Argentina24 de octubre de 2025Andrés Montero
El próximo domingo 26 de octubre los argentinos volverán a las urnas para participar de las elecciones legislativas 2025, en las que se renovarán 24 bancas en el Senado y 127 en la Cámara de Diputados.
Estos comicios marcarán además el estreno de la Boleta Única Papel, que se utilizará por primera vez en todo el país para elegir a los nuevos representantes en el Congreso.
Resultados provisorios desde las 21 horas
La Justicia Electoral confirmó que los resultados provisorios se darán a conocer a partir de las 21 horas del domingo 26 de octubre, una vez cerrado el proceso de votación y contabilizados los primeros telegramas.
Según informó la Cámara Nacional Electoral (CNE), las mesas de votación cerrarán a las 18, y los datos oficiales comenzarán a difundirse tres horas más tarde.
Además, los resultados estarán disponibles por provincia y por categoría electoral, y los ciudadanos podrán consultar los telegramas que se contabilicen durante la noche del comicio.
Publicación por provincias tras un fallo judicial
La Justicia Electoral resolvió a favor del reclamo de distintas fuerzas opositoras y ordenó al Gobierno publicar los resultados por provincia, y no de manera global como había anunciado el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Esta decisión apunta a garantizar mayor transparencia y permitir que la ciudadanía conozca el avance del escrutinio en cada distrito.
Por otra parte, el escrutinio definitivo, que es el único con validez legal, comenzará 48 horas después del provisorio, es decir, el martes 28 de octubre.
Qué se puede informar sobre los “boca de urna”
En paralelo, a partir del viernes 24 de octubre a las 8:00 comenzó a regir la veda electoral, que se extenderá hasta las 21:00 del domingo 26, tres horas después del cierre de los centros de votación.
Durante ese período, rigen restricciones para la actividad pública y mediática, con el objetivo de preservar la calma y transparencia del proceso.
Entre esas limitaciones se encuentra la prohibición de difundir resultados de boca de urna, es decir, los sondeos que se realizan el día de la elección a quienes ya emitieron su voto, con el fin de estimar tendencias.
En Argentina, la ley prohíbe la difusión de estos datos mientras la elección esté en curso, dado que no tienen carácter oficial y suelen presentar márgenes de error importantes, que pueden diferir de los resultados finales.
De esta manera, la atención estará puesta en la noche del domingo 26, cuando a partir de las 21 horas comiencen a conocerse los primeros resultados oficiales de las elecciones legislativas 2025.
Argentinos en el exterior: ¿Quiénes pueden votar y cómo deben hacerlo?
Conocé cómo votar y justificar si estás en el exterior este 26 de octubre. Evitá multas y asegurá tu participación en las elecciones legislativas.
Fuerza Patria, sin margen: la Corte desestimó su apelación y confirmó a Santilli
En menos de 24 horas, el máximo tribunal desestimó el recurso presentado por Malena Galmarini y ratificó la decisión de la Cámara Electoral que habilitó el reemplazo de Espert por Santilli.
Alerta por estafas: páginas falsas simulan cobro de multas por no votar y roban datos
Circulan mensajes en WhatsApp, SMS y redes sociales que redirigen a sitios web apócrifos para pagar supuestas multas electorales. Conocé cómo funciona la estafa y cómo protegerte.
Rige la veda electoral: qué no se puede hacer y cuáles son las multas
La veda busca garantizar un clima tranquilo para reflexionar y decidir el voto sin presiones ni influencias externas. Conocé los detalles en la nota.
Entrevista GLP. “El flagelo de la droga se ha instalado en Navarro”: crece el “hartazgo” con la gestión de Facundo Diz
El gobierno local enfrenta críticas por problemas económicos que derivan en la suspensión de eventos, reclamos en materia de turismo y salud que aún no encuentran respuesta, y el mal estado de los caminos rurales. A esto se suma el aumento de la inseguridad y el “enojo” de una sociedad que tambalea ante cada hecho delictivo.
Entrevista GLP. “Nunca hubo un deterioro tan grande en Monte": la realidad golpea a José Castro
Vecinos de Monte apuntan con dureza contra la gestión de José Castro, marcada por calles destruidas, falencias en la salud pública y un municipio que “va atrás de los problemas”. Tras la dura derrota electoral de septiembre, crece el malestar social y las críticas por el abandono de los barrios, en una ciudad que, según los propios vecinos, “está detonada”.
Elecciones 2025: qué se vota y quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires
Este 26 de octubre se vota con Boleta Única en Buenos Aires. Conocé todas las listas y los candidatos que buscarán ocupar bancas en el Congreso.