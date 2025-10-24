El próximo domingo 26 de octubre los argentinos volverán a las urnas para participar de las elecciones legislativas 2025, en las que se renovarán 24 bancas en el Senado y 127 en la Cámara de Diputados.

Estos comicios marcarán además el estreno de la Boleta Única Papel, que se utilizará por primera vez en todo el país para elegir a los nuevos representantes en el Congreso.

Resultados provisorios desde las 21 horas

La Justicia Electoral confirmó que los resultados provisorios se darán a conocer a partir de las 21 horas del domingo 26 de octubre, una vez cerrado el proceso de votación y contabilizados los primeros telegramas.

Según informó la Cámara Nacional Electoral (CNE), las mesas de votación cerrarán a las 18, y los datos oficiales comenzarán a difundirse tres horas más tarde.

Además, los resultados estarán disponibles por provincia y por categoría electoral, y los ciudadanos podrán consultar los telegramas que se contabilicen durante la noche del comicio.

Publicación por provincias tras un fallo judicial

La Justicia Electoral resolvió a favor del reclamo de distintas fuerzas opositoras y ordenó al Gobierno publicar los resultados por provincia, y no de manera global como había anunciado el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Esta decisión apunta a garantizar mayor transparencia y permitir que la ciudadanía conozca el avance del escrutinio en cada distrito.

Por otra parte, el escrutinio definitivo, que es el único con validez legal, comenzará 48 horas después del provisorio, es decir, el martes 28 de octubre.

Qué se puede informar sobre los “boca de urna”

En paralelo, a partir del viernes 24 de octubre a las 8:00 comenzó a regir la veda electoral, que se extenderá hasta las 21:00 del domingo 26, tres horas después del cierre de los centros de votación.

Durante ese período, rigen restricciones para la actividad pública y mediática, con el objetivo de preservar la calma y transparencia del proceso.

Entre esas limitaciones se encuentra la prohibición de difundir resultados de boca de urna, es decir, los sondeos que se realizan el día de la elección a quienes ya emitieron su voto, con el fin de estimar tendencias.

En Argentina, la ley prohíbe la difusión de estos datos mientras la elección esté en curso, dado que no tienen carácter oficial y suelen presentar márgenes de error importantes, que pueden diferir de los resultados finales.

De esta manera, la atención estará puesta en la noche del domingo 26, cuando a partir de las 21 horas comiencen a conocerse los primeros resultados oficiales de las elecciones legislativas 2025.