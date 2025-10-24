La Corte Suprema avaló al Gobierno y puso fin a la pelea judicial por las listas

Con un texto de apenas unas líneas y menos de 24 horas después de recibir el expediente, la Corte Suprema de Justicia dio por terminada la polémica en torno a la lista de candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El máximo tribunal dejó firme la candidatura de Diego Santilli al frente de las boletas, tras rechazar la apelación de Fuerza Patria.

La presentación había sido realizada por Malena Galmarini, dirigente de esa fuerza, contra la decisión de la Cámara Nacional Electoral que avaló el reemplazo de José Luis Espert por Santilli. El fallo, al que accedió Infobae, contó con las firmas del presidente del tribunal, Horacio Rosatti, y de los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

“Se lo desestima. Con costas”

“Que el recurso extraordinario no cumplió íntegramente con los requisitos previstos en el artículo 1° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007. Por ello, se lo desestima. Con costas. Notifíquese y devuélvase", resolvieron los jueces de la Corte, dando por cerrada la controversia judicial.

Con esta decisión, el máximo tribunal confirmó lo dispuesto por la Cámara Nacional Electoral, que había convalidado la decisión del Gobierno de colocar a Santilli como reemplazante de Espert tras su renuncia en medio del escándalo por sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico.

La apelación de Fuerza Patria

El reclamo presentado por Galmarini y la apoderada de la alianza Potencia, María Gabriela Hernández, buscaba revertir el enroque dispuesto por el oficialismo. En primera instancia, la Justicia había fallado en contra del cambio, pero la Cámara Nacional Electoral terminó avalando la sustitución al considerar que se ajustaba a lo previsto por la normativa vigente.

La Cámara fundamentó su resolución en la necesidad de respetar las renuncias presentadas y aplicar el artículo 7° del decreto 171/2019, además de garantizar la alternancia de género según el artículo 60 del Código Electoral Nacional. La resolución fue dictada el 11 de octubre y notificada ese mismo día a las 12:44.

Un trámite veloz en la Corte

La apelación de Fuerza Patria fue enviada al máximo tribunal por la Cámara Electoral, aunque el planteo de la alianza Potencia no fue elevado debido a defectos formales. En menos de 24 horas, la Corte Suprema resolvió el expediente y desestimó el recurso extraordinario interpuesto por Galmarini, representada por el abogado Luis Eduardo Sprovieri.

Con este paso, los jueces dejaron firme la candidatura de Santilli y despejaron la última controversia judicial antes de las elecciones del domingo próximo.

Cómo quedó la lista oficialista

La controversia se originó tras la renuncia de Espert, y en el entorno del Gobierno se decidió que Santilli lo reemplazara como primer candidato, desplazando a la segunda en la nómina, Karen Reichardt. El kirchnerismo y otras fuerzas opositoras se opusieron al cambio e iniciaron presentaciones judiciales que, tras varios fallos cruzados, llegaron finalmente al máximo tribunal.

Si bien la Justicia avaló el reemplazo, no autorizó la reimpresión de las boletas, argumentando la imposibilidad material y la falta de tiempo para garantizar su distribución antes de los comicios.

De esta manera, los más de 13 millones de bonaerenses habilitados para votar el domingo verán las boletas con el nombre y la cara de José Luis Espert, pero con el nuevo orden de candidatos reconocido legalmente: Diego Santilli encabezará la lista, seguido por Karen Reichardt.