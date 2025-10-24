Fuerza Patria, sin margen: la Corte desestimó su apelación y confirmó a Santilli
En menos de 24 horas, el máximo tribunal desestimó el recurso presentado por Malena Galmarini y ratificó la decisión de la Cámara Electoral que habilitó el reemplazo de Espert por Santilli.Argentina24 de octubre de 2025Andrés Montero
Con un texto de apenas unas líneas y menos de 24 horas después de recibir el expediente, la Corte Suprema de Justicia dio por terminada la polémica en torno a la lista de candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. El máximo tribunal dejó firme la candidatura de Diego Santilli al frente de las boletas, tras rechazar la apelación de Fuerza Patria.
La presentación había sido realizada por Malena Galmarini, dirigente de esa fuerza, contra la decisión de la Cámara Nacional Electoral que avaló el reemplazo de José Luis Espert por Santilli. El fallo, al que accedió Infobae, contó con las firmas del presidente del tribunal, Horacio Rosatti, y de los jueces Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
“Se lo desestima. Con costas”
“Que el recurso extraordinario no cumplió íntegramente con los requisitos previstos en el artículo 1° del reglamento aprobado por la acordada 4/2007. Por ello, se lo desestima. Con costas. Notifíquese y devuélvase", resolvieron los jueces de la Corte, dando por cerrada la controversia judicial.
Con esta decisión, el máximo tribunal confirmó lo dispuesto por la Cámara Nacional Electoral, que había convalidado la decisión del Gobierno de colocar a Santilli como reemplazante de Espert tras su renuncia en medio del escándalo por sus vínculos con un empresario condenado por narcotráfico.
La apelación de Fuerza Patria
El reclamo presentado por Galmarini y la apoderada de la alianza Potencia, María Gabriela Hernández, buscaba revertir el enroque dispuesto por el oficialismo. En primera instancia, la Justicia había fallado en contra del cambio, pero la Cámara Nacional Electoral terminó avalando la sustitución al considerar que se ajustaba a lo previsto por la normativa vigente.
La Cámara fundamentó su resolución en la necesidad de respetar las renuncias presentadas y aplicar el artículo 7° del decreto 171/2019, además de garantizar la alternancia de género según el artículo 60 del Código Electoral Nacional. La resolución fue dictada el 11 de octubre y notificada ese mismo día a las 12:44.
Un trámite veloz en la Corte
La apelación de Fuerza Patria fue enviada al máximo tribunal por la Cámara Electoral, aunque el planteo de la alianza Potencia no fue elevado debido a defectos formales. En menos de 24 horas, la Corte Suprema resolvió el expediente y desestimó el recurso extraordinario interpuesto por Galmarini, representada por el abogado Luis Eduardo Sprovieri.
Con este paso, los jueces dejaron firme la candidatura de Santilli y despejaron la última controversia judicial antes de las elecciones del domingo próximo.
Cómo quedó la lista oficialista
La controversia se originó tras la renuncia de Espert, y en el entorno del Gobierno se decidió que Santilli lo reemplazara como primer candidato, desplazando a la segunda en la nómina, Karen Reichardt. El kirchnerismo y otras fuerzas opositoras se opusieron al cambio e iniciaron presentaciones judiciales que, tras varios fallos cruzados, llegaron finalmente al máximo tribunal.
Si bien la Justicia avaló el reemplazo, no autorizó la reimpresión de las boletas, argumentando la imposibilidad material y la falta de tiempo para garantizar su distribución antes de los comicios.
De esta manera, los más de 13 millones de bonaerenses habilitados para votar el domingo verán las boletas con el nombre y la cara de José Luis Espert, pero con el nuevo orden de candidatos reconocido legalmente: Diego Santilli encabezará la lista, seguido por Karen Reichardt.
Argentinos en el exterior: ¿Quiénes pueden votar y cómo deben hacerlo?
Conocé cómo votar y justificar si estás en el exterior este 26 de octubre. Evitá multas y asegurá tu participación en las elecciones legislativas.
Elecciones 2025: la Justicia confirmó el horario para la difusión de los resultados
La Cámara Nacional Electoral estableció el horario en que se difundirán los resultados y aclaró que el escrutinio definitivo iniciará dos días después.
Alerta por estafas: páginas falsas simulan cobro de multas por no votar y roban datos
Circulan mensajes en WhatsApp, SMS y redes sociales que redirigen a sitios web apócrifos para pagar supuestas multas electorales. Conocé cómo funciona la estafa y cómo protegerte.
Rige la veda electoral: qué no se puede hacer y cuáles son las multas
La veda busca garantizar un clima tranquilo para reflexionar y decidir el voto sin presiones ni influencias externas. Conocé los detalles en la nota.
Entrevista GLP. “El flagelo de la droga se ha instalado en Navarro”: crece el “hartazgo” con la gestión de Facundo Diz
El gobierno local enfrenta críticas por problemas económicos que derivan en la suspensión de eventos, reclamos en materia de turismo y salud que aún no encuentran respuesta, y el mal estado de los caminos rurales. A esto se suma el aumento de la inseguridad y el “enojo” de una sociedad que tambalea ante cada hecho delictivo.
Entrevista GLP. “Nunca hubo un deterioro tan grande en Monte": la realidad golpea a José Castro
Vecinos de Monte apuntan con dureza contra la gestión de José Castro, marcada por calles destruidas, falencias en la salud pública y un municipio que “va atrás de los problemas”. Tras la dura derrota electoral de septiembre, crece el malestar social y las críticas por el abandono de los barrios, en una ciudad que, según los propios vecinos, “está detonada”.
Elecciones 2025: qué se vota y quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires
Este 26 de octubre se vota con Boleta Única en Buenos Aires. Conocé todas las listas y los candidatos que buscarán ocupar bancas en el Congreso.