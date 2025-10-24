En la previa electoral, los bancos ajustan las tasas de plazos fijos
En el último día hábil antes de las elecciones, los bancos mostraron cautela y recortaron rendimientos, mientras las fintech aprovecharon para consolidar su ventaja.Economía24 de octubre de 2025Andrés Montero
En la antesala de las elecciones legislativas nacionales, que se celebrarán el domingo, los bancos ajustaron nuevamente los rendimientos de los plazos fijos tradicionales a 30 días. El último relevamiento muestra un panorama mixto: mientras las principales entidades financieras redujeron sus tasas, los bancos digitales y provinciales mantuvieron niveles más altos.
El promedio de los diez bancos con mayor volumen de depósitos se ubica entre el 37% y el 44% anual, mientras que las entidades digitales más activas en el mercado minorista sostienen rendimientos de entre 50% y 54%. De esta manera, la brecha entre ambos grupos volvió a ampliarse en los últimos días de octubre.
Los grandes bancos, con rendimientos más bajos
Entre las entidades tradicionales, los movimientos fueron leves y en general a la baja.
El Banco de la Nación Argentina ofrece una tasa nominal anual (TNA) del 44%, lo que equivale a un rendimiento de $1.036.164,38 por cada millón de pesos invertido a 30 días. El mismo nivel mantiene el Banco Macro, con idéntico rendimiento.
En tanto, el Banco Santander Argentina paga 37%, con un retorno de $1.030.410,96, y el Banco Galicia iguala ese porcentaje luego de aplicar una reducción de cuatro puntos en la última semana.
El Banco Provincia ofrece 39%, con $1.032.054,79, mientras que el Banco BBVA abona 40%, equivalente a $1.032.876,71.
Otras entidades como el Banco Credicoop también se ubican en 39%, y el ICBC alcanza 40,8%, con $1.033.534,25. Por su parte, el Banco Ciudad mantiene una tasa del 38%, con un resultado de $1.031.232,88.
De este grupo, sólo el Banco Nación y el Macro igualan la tasa más alta entre los bancos tradicionales, en 44%, mientras que el resto se mantiene por debajo del 41%.
Bancos medianos y provinciales: estabilidad y leves ajustes
Las entidades regionales y de menor tamaño conservaron en su mayoría los valores vigentes de semanas anteriores.
El Banco de Corrientes y el Banco de Córdoba ofrecen una tasa del 46%, con un rendimiento de $1.037.808,22, mientras que el Banco de Tierra del Fuego paga 45%, con $1.036.986,30.
El Banco del Chubut sostiene 43,5%, y el Banco de Comercio llega al 50%, con $1.041.095,89.
Entre los de alcance nacional, el Banco Hipotecario redujo su tasa a 43%, luego de haber ofrecido 49% el 20 de octubre.
Por otro lado, el Banco Mariva paga 50%, y el Banco Meridian junto con el Crédito Regional Compañía Financiera se ubican en 52%, con $1.042.739,73.
En contraste, el Banco Masventas ofrece 35% y el Banco de Formosa, con 30%, registra el rendimiento más bajo del sistema, de $1.024.657,53 por millón invertido.
Las fintech mantienen las tasas más altas del mercado
El grupo de bancos digitales y fintech volvió a liderar en materia de rendimientos.
El Banco CMF y el Banco Voii ofrecen 54% anual, con un retorno de $1.044.383,56, seguidos por el Banco Bica con 53% y $1.043.561,64.
El Banco Meridian y el Crédito Regional se mantienen en 52%, mientras que el Banco del Sol paga 48% y el Reba Compañía Financiera junto al Banco de Comercio llegan al 50%.
Estas plataformas consolidan su liderazgo en el mercado minorista, en un contexto donde las entidades tradicionales redujeron sus tasas y el rendimiento promedio de los plazos fijos descendió por debajo del 42% nominal anual.
Un mercado atento al contexto político
El recorte de tasas coincidió con los movimientos previos a las elecciones y con un descenso en los rendimientos interbancarios.
Los bancos más grandes actuaron con prudencia ante un escenario de estabilidad cambiaria y liquidez más ajustada, mientras que las fintech y las entidades provinciales optaron por mantener sus tasas elevadas para atraer depósitos.
Aunque el Banco Central no modificó su política de referencia, los ajustes internos de cada entidad reflejan una menor tensión en el mercado de dinero.
La tendencia de los últimos días de octubre deja un panorama segmentado: los bancos tradicionales consolidan la estabilidad, mientras que las fintech refuerzan su posición con rendimientos que duplican la inflación mensual estimada.
Cuáles son los únicos autos 0 Km que aún se venden por debajo de los $25 millones
La inflación también golpea al mercado automotor: los precios no paran de subir y solo dos modelos logran mantenerse por debajo de los $25 millones.
Reforma tributaria: anuncian una baja en Ganancias, ¿cómo será?
El anuncio se suma a la lista de promesas fiscales del Ejecutivo, mientras crecen las expectativas por conocer la letra chica de la reforma.
Caputo desafía rumores: "Estoy más que cómodo con el dólar"
“Estoy más que cómodo con el dólar”, dijo Luis Caputo y negó una devaluación tras las elecciones. Defendió el plan y el apoyo de Estados Unidos.
Inflación: los alimentos vuelven a subir en la tercera semana de octubre
Frutas, lácteos, huevos y artículos de belleza lideraron los aumentos en los últimos días, sumando presión al bolsillo de las familias.
Entrevista GLP. “El flagelo de la droga se ha instalado en Navarro”: crece el “hartazgo” con la gestión de Facundo Diz
El gobierno local enfrenta críticas por problemas económicos que derivan en la suspensión de eventos, reclamos en materia de turismo y salud que aún no encuentran respuesta, y el mal estado de los caminos rurales. A esto se suma el aumento de la inseguridad y el “enojo” de una sociedad que tambalea ante cada hecho delictivo.
Entrevista GLP. “Nunca hubo un deterioro tan grande en Monte": la realidad golpea a José Castro
Vecinos de Monte apuntan con dureza contra la gestión de José Castro, marcada por calles destruidas, falencias en la salud pública y un municipio que “va atrás de los problemas”. Tras la dura derrota electoral de septiembre, crece el malestar social y las críticas por el abandono de los barrios, en una ciudad que, según los propios vecinos, “está detonada”.
Elecciones 2025: qué se vota y quiénes son los candidatos en la provincia de Buenos Aires
Este 26 de octubre se vota con Boleta Única en Buenos Aires. Conocé todas las listas y los candidatos que buscarán ocupar bancas en el Congreso.