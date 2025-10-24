Plazos fijos: cómo llegan las tasas de los bancos al último día hábil antes de las elecciones

En la antesala de las elecciones legislativas nacionales, que se celebrarán el domingo, los bancos ajustaron nuevamente los rendimientos de los plazos fijos tradicionales a 30 días. El último relevamiento muestra un panorama mixto: mientras las principales entidades financieras redujeron sus tasas, los bancos digitales y provinciales mantuvieron niveles más altos.

El promedio de los diez bancos con mayor volumen de depósitos se ubica entre el 37% y el 44% anual, mientras que las entidades digitales más activas en el mercado minorista sostienen rendimientos de entre 50% y 54%. De esta manera, la brecha entre ambos grupos volvió a ampliarse en los últimos días de octubre.

Los grandes bancos, con rendimientos más bajos

Entre las entidades tradicionales, los movimientos fueron leves y en general a la baja.

El Banco de la Nación Argentina ofrece una tasa nominal anual (TNA) del 44%, lo que equivale a un rendimiento de $1.036.164,38 por cada millón de pesos invertido a 30 días. El mismo nivel mantiene el Banco Macro, con idéntico rendimiento.

En tanto, el Banco Santander Argentina paga 37%, con un retorno de $1.030.410,96, y el Banco Galicia iguala ese porcentaje luego de aplicar una reducción de cuatro puntos en la última semana.

El Banco Provincia ofrece 39%, con $1.032.054,79, mientras que el Banco BBVA abona 40%, equivalente a $1.032.876,71.

Otras entidades como el Banco Credicoop también se ubican en 39%, y el ICBC alcanza 40,8%, con $1.033.534,25. Por su parte, el Banco Ciudad mantiene una tasa del 38%, con un resultado de $1.031.232,88.

De este grupo, sólo el Banco Nación y el Macro igualan la tasa más alta entre los bancos tradicionales, en 44%, mientras que el resto se mantiene por debajo del 41%.

Bancos medianos y provinciales: estabilidad y leves ajustes

Las entidades regionales y de menor tamaño conservaron en su mayoría los valores vigentes de semanas anteriores.

El Banco de Corrientes y el Banco de Córdoba ofrecen una tasa del 46%, con un rendimiento de $1.037.808,22, mientras que el Banco de Tierra del Fuego paga 45%, con $1.036.986,30.

El Banco del Chubut sostiene 43,5%, y el Banco de Comercio llega al 50%, con $1.041.095,89.

Entre los de alcance nacional, el Banco Hipotecario redujo su tasa a 43%, luego de haber ofrecido 49% el 20 de octubre.

Por otro lado, el Banco Mariva paga 50%, y el Banco Meridian junto con el Crédito Regional Compañía Financiera se ubican en 52%, con $1.042.739,73.

En contraste, el Banco Masventas ofrece 35% y el Banco de Formosa, con 30%, registra el rendimiento más bajo del sistema, de $1.024.657,53 por millón invertido.

Las fintech mantienen las tasas más altas del mercado

El grupo de bancos digitales y fintech volvió a liderar en materia de rendimientos.

El Banco CMF y el Banco Voii ofrecen 54% anual, con un retorno de $1.044.383,56, seguidos por el Banco Bica con 53% y $1.043.561,64.

El Banco Meridian y el Crédito Regional se mantienen en 52%, mientras que el Banco del Sol paga 48% y el Reba Compañía Financiera junto al Banco de Comercio llegan al 50%.

Estas plataformas consolidan su liderazgo en el mercado minorista, en un contexto donde las entidades tradicionales redujeron sus tasas y el rendimiento promedio de los plazos fijos descendió por debajo del 42% nominal anual.

Un mercado atento al contexto político

El recorte de tasas coincidió con los movimientos previos a las elecciones y con un descenso en los rendimientos interbancarios.

Los bancos más grandes actuaron con prudencia ante un escenario de estabilidad cambiaria y liquidez más ajustada, mientras que las fintech y las entidades provinciales optaron por mantener sus tasas elevadas para atraer depósitos.

Aunque el Banco Central no modificó su política de referencia, los ajustes internos de cada entidad reflejan una menor tensión en el mercado de dinero.

La tendencia de los últimos días de octubre deja un panorama segmentado: los bancos tradicionales consolidan la estabilidad, mientras que las fintech refuerzan su posición con rendimientos que duplican la inflación mensual estimada.