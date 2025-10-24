Elecciones con BUP: ¿Hay que llevar lapicera?
Para que en la Boleta única de Papel los electores indiquen su sufragio deberán marcar con una lapicera la opción que elige en uno de los casilleros blancos que se podrá ver junto a la lista de cada fuerza política. ¿Te dan la birome o hay que llevarla?.Política24 de octubre de 2025Soledad Castellano
En las elecciones legislativas nacionales 2025 que se llevarán a cabo este domingo 26 de octubre se implementará por primera vez a nivel nacional la Boleta Única de Papel (BUP), en la cual se agrupa toda la oferta electoral.
¿Cómo se marca la elección en la BUP?
Para que los electores indiquen su sufragio, deben marcar la opción que elige en uno de los casilleros blancos que se podrá ver junto a la lista de cada fuerza política. Ahora bien, ¿hay que ir desde casa con una lapicera o te la dan el momento del sufragio?
De acuerdo a lo informado por la Cámara Nacional Electoral (CNE), a los electores se les proveerá la BUP y una lapicera por las autoridades de mesa al momento de votar. Por lo tanto, no es necesario que cada uno de ellos cuente con algo para escribir para sufragar.
El organismo destacó que las lapiceras con las que se votará este domingo son “indelebles”. Esto significa que la tinta no se puede borrar. Por lo tanto, cada votante debe asegurarse de marcar la opción que desea con sumo cuidado.
Si se comete un error, la CNE explica que el elector debe doblar la boleta y acercarse e a las autoridades de mesa para informar las circunstancias. Luego, debe entregar la papeleta, que se repondrá por otra. Se dejará constancia del cambio en una acta labrada al efecto, la que será remitida con el resto de la documentación al cierre del acto electoral.
