La Junta Electoral Nacional del distrito Buenos Aires aprobó la implementación de una plantilla auxiliar en braille y una audioguía complementaria para las próximas elecciones. La medida busca garantizar el acceso pleno al derecho al sufragio en condiciones de igualdad, conforme a la Constitución Nacional, la ley electoral vigente y los compromisos internacionales asumidos por Argentina.

El acta fue firmada por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Jorge Eduardo Di Lorenzo; la presidenta de la Suprema Corte bonaerense, Hilda Kogan; y el juez federal con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, formalizando así el material diseñado por la asociación civil Tiflonexos, especializada en accesibilidad para personas con discapacidad visual.





El dispositivo aprobado consiste en una plantilla perforada que se coloca sobre la Boleta Única Papel (BUP), con inscripciones en braille que indican la ubicación de cada casillero electoral. Esta disposición permite a la persona identificar mediante el tacto la posición de las agrupaciones políticas.

En la parte superior de la plantilla se encuentra un código QR que, al escanearse, habilita una audioguía que enumera los partidos participantes y los cinco primeros candidatos de cada lista, siguiendo el mismo orden que en la boleta.



Implementación en municipios bonaerenses

La medida se aplicará en La Plata, Berisso, Punta Indio, Lobos, Cañuelas y Brandsen, donde se distribuirán unas 600 plantillas, una por cada local de votación. Cada ejemplar se incluirá en el bolsín plástico destinado al delegado electoral del establecimiento.

En el resto de los municipios bonaerenses, Tiflonexos y otras instituciones vinculadas a la accesibilidad podrán proveer las plantillas a los electores que las soliciten. Los votantes podrán llevar su propia plantilla y utilizarla siguiendo las indicaciones de la guía de uso incluida en el anexo del acta.

En tanto, la Junta aprobó un protocolo detallado para que las autoridades de mesa y delegados asistan a los votantes con discapacidad visual. Al llegar al local de votación, se deberá informar la presencia del elector y ofrecer la plantilla auxiliar.

El votante podrá familiarizarse previamente con la boleta y la plantilla, y contar con asistencia hasta poder emitir su voto solo, garantizando el secreto del sufragio. Una vez finalizada la elección, la plantilla será recuperada para su posible reutilización durante la jornada electoral.

Antecedentes y campaña "Voto sin barreras"

La iniciativa forma parte de la campaña “Voto sin barreras”, impulsada por Tiflonexos, la primera biblioteca para ciegos de habla hispana con sede en CABA. El proyecto busca que las personas ciegas o con visión reducida puedan participar de manera autónoma en los comicios, sin depender de terceros para emitir su voto.

“¿A vos te gustaría que tu única opción sea pedirle a alguien que vote por vos?”, preguntan desde la asociación, resaltando la importancia de ampliar la accesibilidad en todas las sedes de votación.

Por último, la Junta Electoral solicitó a Tiflonexos y a los delegados electorales un informe posterior sobre la experiencia y utilidad de la herramienta, con el objetivo de evaluar su posible aplicación en futuras elecciones. La medida refuerza la obligación estatal de garantizar la participación política de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones.