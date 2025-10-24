Está prohibido sacar fotos a la BUP y habrá multas para quienes lo hagan
El Código Electoral Nacional indica que los votantes tienen prohibido tomar fotografías de la Boleta Única durante los comicios. Quienes incumplan serán sancionados con una multa de $77.000.Política24 de octubre de 2025Soledad Castellano
En las elecciones legislativas nacionales de este domingo 26 de octubre está prohibido tomar fotografías de la Boleta Única de Papel (BUP), la nueva herramienta de votación que agrupa toda la oferta electoral en una papeleta y se aplica por primera vez a nivel nacional.
En el artículo 71 el Código Electoral Nacional señala que los votantes tiene prohibido “tomar fotografías de la Boleta Única durante los comicios”. Especialmente, esto incluye el momento en que el elector se encuentra en la cabina de votación, un biombo de cartón donde podrá marcar la opción que desea en la BUP.
De esa forma, se busca respetar el sufragio secreto, establecido por el artículo 13 de la normativa mencionada.
¿De cuánto serán las multas por tomarse selfies al votar?
A principios de octubre, la Justicia informó que se sancionará con multas de $77.000 a las personas que se saquen fotos con su voto. Lo determinó el Juzgado Federal N°1, que conduce Alejo Ramos Padilla.
“Es para proteger al electorado y evitar que se condicione el sufragio mediante un sistema de reporte a punteros políticos”, explicó Daniela Sayal, secretaria electoral del Juzgado Federal N°1 de La Plata.
¿Cómo se vota con la boleta única?
El elector debe entregar su DNI para que se verifique su identidad y si puede votar. Una vez chequeado esto, el votante recibirá la boleta, firmada por la autoridad de mesa, y una lapicera.
En la cabina de votación, marcar el casillero del candidato o lista elegida (una marca por categoría).
Doblar la boleta por la línea punteada y depositarla en la urna. Finalmente, firmar el padrón y recibir la constancia de voto y el DNI.
