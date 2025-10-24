El domingo 26 de octubre, los argentinos votarán para renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados y 24 de las 72 bancas del Senado. En la jornada electoral se utilizará por primera vez el sistema de Boleta Única de Papel, aprobado por el Congreso en 2024.

Ahora bien, a diferencia de otras votaciones en las que se utilizaba la boleta partidaria y el fiscal firmaba los sobres, ahora con la Boleta única Papel los fiscales no deben manipularla ni firmarla ya que solo podrá hacerlo el presidente de mesa.

Cabe decir que el fiscal tiene permitido entrar y salir libremente del local de votación; estar presente cuando se acondicionan las cabinas, cotejar la identidad de los electores con el padrón que le entregó su agrupación y firmar el acta, el certificado de escrutinio y el telegrama.

Rol de un fiscal

El fiscal partidario es el representante de su agrupación política y vela por el buen desarrollo de la elección en general y por los intereses partidarios en particular. Su tarea en los comicios es controlar y verificar durante el transcurso del acto electoral que las disposiciones legales se cumplan y que los votos se cuenten y vuelquen correctamente en la documentación correspondiente. Además, debe firmar las actas, certificados y el telegrama con los resultados.

El fiscal es quien debe confirmar que las cabinas de votación se encuentren ubicadas de modo que garanticen el secreto del sufragio y que no haya cartelería que pueda inducir al voto.

Además, debe controlar que el presidente de mesa arme la urna utilizando los autoadhesivos provistos y verificar que la urna se encuentre vacía. En la previa de la jornada electoral, la autoridad de mesa colocará la faja de seguridad sobre la urna, la cual el fiscal deberá firmar.

Durante la votación, el fiscal debe controlar que los electores estén habilitados, que presenten el documento correspondiente y que figuren en el padrón de la mesa. También debe verificar que se entregue la BUP firmada únicamente por el presidente de mesa –a diferencia de lo que ocurría anteriormente donde el sobre también lo firmaban los fiscales-, que el elector acceda a la cabina y que introduzca la boleta en urna.

Cuando finaliza la votación, el fiscal verifica que el padrón de la mesa tenga igual cantidad de troqueles retirados que boletas únicas utilizadas en la urna para evitar nulidad de mesa.

En tanto, durante el conteo de boletas, el fiscal tiene que supervisar que la autoridad de mesa abra las BUP y que se selle cada boleta contabilizada con “ESCRUTADO”. También verifica que los resultados se vuelquen correctamente en el acta de escrutinio, en el certificado de escrutinio y en el telegrama.

Finalmente, el fiscal firma el acta, el certificado y el telegrama junto con la autoridad de mesa y los fiscales presentes.

Ahora bien, el fiscal no puede ejercer las funciones de la autoridad de mesa, dar indicaciones o instrucciones a la autoridad de mesa sobre su labor, confeccionar actas o certificados que son responsabilidad exclusiva de la autoridad de mesa y manipular la boleta única.