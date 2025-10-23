La inflación en alimentos volvió a encender alarmas en los hogares argentinos. Según un relevamiento de la consultora EcoGo, los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba del 0,5% en la tercera semana de octubre. Con este dato, la proyección mensual de la inflación se ubicaría cerca del 2,5%, marcando una nueva aceleración respecto a septiembre.

La leve desaceleración de 0,2 puntos porcentuales respecto a la semana previa se explica por una variación en los precios menor a la esperada, a pesar de la volatilidad del tipo de cambio y la incertidumbre generada por el calendario electoral.

Los movimientos más fuertes se registraron en categorías vinculadas a la demanda estacional y los consumos fuera del hogar:

Artículos y utensilios de belleza

La cercanía del Día de la Madre traccionó la categoría, con una suba del 5,2% en la semana, seguida por artículos descartables (3,3%) y vajilla y otros productos (3%).

Carnes

A pesar de una suba mayorista del novillo del 5%, los precios de la carne vacuna se mantuvieron estables en promedio. Los cortes traseros bajaron 0,4%, mientras que los procesados aumentaron 2,5%, equilibrando la variación. El cerdo no mostró cambios y el pollo anotó una leve baja de 0,1%.

Frutas y verduras

Las frutas aumentaron 1,5%, impulsadas por la manzana (+6%), mientras que otras frutas bajaron 0,6%, compensando parcialmente el alza. Por su parte, las verduras registraron una baja del 0,3%, con la papa (-0,5%) y otras verduras frescas y congeladas (-0,3%) liderando la baja.

Productos lácteos y huevos

Esta categoría subió 1,6% en la semana, con un fuerte incremento en los huevos (5,3%) y la leche fluida (2,7%). En lo que va del año, la categoría acumula una suba del 20%, por debajo del promedio general de los alimentos.



Perspectivas para octubre

En promedio, los precios de los alimentos acumulan un incremento del 2,1% en lo que va de octubre, considerando el arrastre de septiembre (0,7%). Al sumar los aumentos en alimentos consumidos fuera del hogar (+3,4%), la inflación total de la canasta de alimentos se ubica en 2,9% mensual, confirmando la aceleración de los precios y la presión sobre el bolsillo de los argentinos.

“La baja respecto a la semana pasada responde principalmente a una variación en los precios de los alimentos menor a la esperada, en un contexto donde el pass-through se mantiene limitado”, explicó EcoGo, subrayando que la volatilidad cambiaria y la cercanía de las elecciones seguirán siendo factores clave en la dinámica inflacionaria.