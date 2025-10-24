Multa por no votar en las elecciones 2025: cómo consultarla y pagarla
Descubrí cuánto vale la multa por no votar en las elecciones 2025 y cómo consultarla o pagarla para evitar restricciones y regularizar tu situación.Política24 de octubre de 2025Pamela Orellana
A pocos días de las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre, los ciudadanos argentinos se preparan para renovar 127 diputados y 24 senadores. El voto es obligatorio para quienes tienen entre 18 y 70 años, según el Código Electoral Nacional (Ley 19.945), y no presentarse sin causa justificada implica consecuencias concretas: multa económica y posibles restricciones administrativas.
Montos de la multa por no votar
La sanción por no concurrir a las urnas en 2025 varía según la cantidad de inasistencias registradas:
- Primera infracción: $50
- Segunda infracción: $100
- Tercera infracción: $200
- Cuarta infracción: $400
- Quinta o más infracciones: $500
El Artículo 125 del Código Electoral Nacional establece estos valores, que buscan recordar el carácter obligatorio del voto y la responsabilidad cívica. Además de la multa, quienes no regularicen su situación pueden enfrentar restricciones para realizar trámites en organismos nacionales, provinciales o municipales durante un año, incluyendo sacar el pasaporte, renovar el DNI o acceder a cargos públicos.
Todos los nombres de los ciudadanos que no cumplieron con su obligación figuran en el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar, lo que puede afectar futuras designaciones en el sistema electoral o la inscripción para ejercer cargos.
Justificativos válidos para ausentarse
El incumplimiento puede regularizarse presentando un justificativo válido ante la Justicia Electoral. Algunos motivos reconocidos son:
- Enfermedad o imposibilidad física acreditada con certificado médico oficial.
- Estar a más de 500 km del lugar de votación y presentar constancia policial.
- Cumplir tareas laborales esenciales o funciones electorales en otra mesa.
Quienes presenten la documentación correspondiente dentro de los 60 días posteriores a la elección quedan exentos de la multa y recuperan sus derechos ciudadanos.
Cómo consultar y pagar la multa
Si no se presenta un justificativo, el ciudadano figura como infractor y debe abonar la multa. Las infracciones pueden consultarse y pagarse a través del portal oficial del Registro de Infractores al Deber de Votar ingresando a este enlace.
El procedimiento es el siguiente:
- Completar DNI, sexo, distrito electoral y código de verificación.
- Chequear las elecciones en las que se cumplió u omitió el voto.
- Generar la boleta de pago y elegir la modalidad: tarjetas de débito o crédito, o efectivo en Pago Fácil, Rapipago y Cobro Express.
- El pago se comunica automáticamente a la Justicia Electoral en un plazo de hasta 48 horas.
- Conservar el comprobante. Tras la acreditación, el infractor deja de figurar en el registro y recupera derechos para tramitar documentos o acceder a empleos públicos.
