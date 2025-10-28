Jubilados y pensionados cobrarán un bono extraordinario
El pago será automático para jubilados, pensionados y beneficiarios de pensiones no contributivas, en un contexto de caída del poder adquisitivo y bajo desempeño del sistema previsional.Economía28 de octubre de 2025Andrés Montero
El Gobierno nacional oficializó este martes el pago del Bono Extraordinario Previsional de $70.000 que será percibido por jubilados y pensionados durante el mes de noviembre. Se trata de un refuerzo que se otorga desde hace más de un año y que alcanza a quienes cobran el haber mínimo, así como a beneficiarios de distintos regímenes del sistema de seguridad social.
La medida fue publicada a través del Decreto 771/2025 en el Boletín Oficial, y tiene como objetivo “mantener el poder adquisitivo y evitar que los haberes continúen perdiendo capacidad de compra ante la inflación”. Desde enero de 2024, estos refuerzos fueron otorgados por decisión del Poder Ejecutivo, al considerar que los efectos de la movilidad habían generado un desfasaje importante para jubilados y pensionados de menores ingresos.
A quiénes alcanza el bono extraordinario
Según la normativa, el bono será abonado de manera automática a los titulares activos de prestaciones contributivas del sistema nacional, a quienes estén comprendidos en regímenes especiales derogados, a los transferidos desde cajas provinciales o municipales y a los beneficiarios del régimen creado por el Decreto 160/05.
Además, el refuerzo también incluirá a los beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y a quienes perciban pensiones no contributivas, cualquiera sea su naturaleza.
El texto aclara que quienes perciban un monto igual o inferior al haber mínimo previsional garantizado recibirán la suma completa, mientras que aquellos cuyos haberes superen ese mínimo obtendrán un monto proporcional que les permita alcanzar el tope formado por la suma del haber mínimo más el bono extraordinario.
Desde la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) señalaron que este pago será no remunerativo, no sufrirá descuentos y no será computable para el acceso o cálculo de otros beneficios.
Cambios en los haberes y el impacto de la inflación
El último aumento en los haberes previsionales se registró en octubre, cuando se aplicó un incremento del 1,8% sobre jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares. Esta actualización respondió al índice de inflación publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), con el propósito de reflejar parcialmente el aumento en el costo de vida.
A pesar de estos ajustes mensuales, el deterioro del poder adquisitivo continúa siendo una preocupación central para los adultos mayores, quienes enfrentan un contexto de precios elevados en alimentos, medicamentos y servicios básicos.
Argentina, entre los peores sistemas jubilatorios del mundo
En paralelo, un informe internacional volvió a poner en evidencia las debilidades del sistema previsional argentino. Según el Índice Global de Pensiones 2025 elaborado por Mercer y el CFA Institute, Argentina se ubica en el puesto 51 entre 52 países evaluados, solo por encima de Filipinas.
El relevamiento, que analiza a naciones donde reside cerca de dos tercios de la población mundial, evalúa tres dimensiones clave: adecuación, sostenibilidad e integridad.
Dolores Liendo, directora del área de manejo de riqueza de Mercer para Argentina, Uruguay y Paraguay, explicó que el estudio incluyó países representativos de los cinco continentes y destacó que “el universo analizado refleja la realidad de sistemas previsionales muy diversos”.
Debilidades estructurales del sistema previsional argentino
Según Liendo, la adecuación se vincula con la capacidad del régimen previsional para garantizar ingresos suficientes tras la vida laboral activa. El estudio considera variables como la tasa de reemplazo y el acceso efectivo a los beneficios.
En cuanto a la sostenibilidad, se analizó la viabilidad del sistema en el tiempo, considerando desafíos como el envejecimiento poblacional, los cambios en la base laboral y las crisis económicas recurrentes. En ese sentido, los especialistas advirtieron que la Argentina presenta vulnerabilidades significativas en su solidez macroeconómica, el financiamiento de largo plazo y la inclusión de nuevos aportantes, factores que afectan la resiliencia del sistema.
Por último, el informe midió la integridad, que evalúa la solidez de los marcos regulatorios, la transparencia de la gestión y la confianza de la población en el modelo previsional. En este aspecto, la calificación argentina fue baja debido a los cambios frecuentes en la normativa, la falta de reglas estables, el financiamiento estatal deficitario y la escasa previsibilidad del sistema.
Caputo: “El dólar se mantiene en las bandas, sin cambios”
Tras la victoria libertaria, el ministro de Economía le habló al mercado. Además, dijo que en el Tesoro de EEUU “están contentos” con el triunfo de Milei.
José Luis Daza, el economista chileno que reemplazará a Quirno en Finanzas
El "vice" de Luis Caputo jugó un papel central en las negociaciones con EE.UU. y asumirá en un contexto de alta tensión y riesgo país elevado.
Kulfas advierte: “La economía argentina ya está en recesión”
El exministro de Desarrollo Productivo y la ONU coinciden en un escenario complejo, con caída del poder adquisitivo y restricciones al crédito.
En la previa electoral, los bancos ajustan las tasas de plazos fijos
En el último día hábil antes de las elecciones, los bancos mostraron cautela y recortaron rendimientos, mientras las fintech aprovecharon para consolidar su ventaja.
Quiénes se despiden del Congreso tras las elecciones
Fin de ciclo en el Congreso de la Nación: varios pesos pesados de la política argentina dejan sus bancas tras las elecciones. Mirá quiénes se despiden.
Elecciones 2025 provincia por provincia: ¿quién ganó?
El país votó para renovar 127 de las 257 bancas de la Cámara de Diputados. Y 24 de las 72 bancas de la Cámara de Senadores. Grupo La Provincia te presenta los resultados.
Nuevo Senado desde diciembre: bloque por bloque, nombre por nombre
El Senado que asumirá en diciembre mostrará un nuevo equilibrio de fuerzas: Milei crece, el kirchnerismo se mantiene como primera minoría y la oposición tradicional pierde peso en el mapa político nacional.