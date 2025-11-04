El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó los proyectos de leyes de Presupuesto, Impositiva y Financiamiento 2026. Fue en el Salón Dorado, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Economía, Pablo López; y de Gobierno, Carlos Bianco; y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera.

Al respecto, desde sus redes sociales, la vicegobernadora Verónica Magario comentó "Presentamos las leyes de Presupuesto, Impositiva y Financiamiento 2026, herramientas indispensables para que el Estado provincial pueda garantizar que las y los bonaerenses cuenten con mejores condiciones de vida frente a la delicada situación provocada por las políticas del gobierno nacional".

"Queremos poder brindar más y mejor educación, más y mejor salud, más y mejor seguridad, mejores jubilaciones y más obras para que nuestro territorio siga creciendo", dijo Magario en su cuenta de X.

En ese sentido, la vicegobernadora indicó "Estamos ante un contexto de emergencia económica en el que cada vez hay más necesidades, pero menos recursos para atenderlas".

Y explicó "Hubo una caída en la recaudación a raíz de una crisis del tejido productivo y del trabajo que se profundiza día a día, sumado a la paralización de la obra pública, el ajuste a la clase media, los trabajadores y jubilados, consecuencias del modelo de Milei".

En ese marco, Verónica Magario comentó "Además sufrimos la retención ilegal por parte del gobierno nacional de 13 billones de pesos que son fruto del trabajo de los bonaerenses, que iban a inversión en salud, seguridad, educación y jubilaciones".

"Desde el gobierno bonaerense, junto a las y los intendentes, estamos haciendo un enorme esfuerzo para acompañar a las y los vecinos y que puedan hacerle frente a esta coyuntura" sostuvo.

"Hoy se presentan estos proyectos que buscan mantener la inversión en obra pública, salud, educación, seguridad y protección de sectores vulnerables y sectores productivos. Su aprobación permitirá además seguir cumpliendo con las obligaciones financieras de la Provincia mientras sostenemos las políticas prioritarias para nuestra gestión", acotó.

Magario remarcó "Debemos unirnos y trabajar conjuntamente en la Legislatura para poder ser escudo y red para las y los bonaerenses. Creemos en un modelo en el que nadie se salva solo, por eso, esta Provincia sigue trabajando, sigue de pie y se debe solo a su pueblo".

Presupuesto 2026: los ejes centrales

Se prevé una inversión de capital total de $3,2 billones, ya que la Provincia considera a la obra pública como imprescindible para seguir mejorando la calidad de vida de las y los bonaerenses. Se continuará con el Programa Escuelas a la Obra; la reurbanización de barrios populares; los trabajos de vialidad destinados al mantenimiento en rutas y caminos rurales; la pavimentación de caminos productivos; la continuación de los planes hídricos del Gran La Plata y Bahía Blanca-Coronel Rosales; la construcción de plantas potabilizadoras, acueductos, desagües pluviales y cloacas; entre otras.

Protección a los sectores vulnerables: la inversión prevista es de $1.7 billones. Incluye al Servicio Alimentario Escolar y al Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria Bonaerense, entre otras políticas.

Inversión en Salud: incluye infraestructura, maquinaria y equipos, alcanzando los $1.7 billones. Prioriza el fortalecimiento de los programas Salud Digital Bonaerense y Medicamentos Bonaerenses; y la continuidad de la cobertura del Instituto Provincial del Cáncer.

Inversión en Educación: alcanzará los $1.3 billones Se continuará trabajando en la universalización de la jornada completa; la extensión de la obligatoriedad de la educación inicial a sala de 3 años; y en garantizar la infraestructura necesaria a universidades provinciales y la culminación de obras abandonadas por el Gobierno nacional.

Inversión en seguridad: para fortalecer a la Policía y al Sistema Penitenciario Bonaerense, la inversión será de $1.4 billones.

Inversión en políticas productivas: se destinarán $60.000 millones, con un rol clave de los Ministerios de Desarrollo Agrario; Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Trabajo y la Comisión de Investigaciones Científicas; que se complementará con la política crediticia y promoción del consumo del Banco Provincia de Buenos Aires.

Ley Impositiva 2026

Ingresos Brutos: no se modifica alícuota alguna. Se actualizan los montos de facturación anual que permiten acceder a las alícuotas reducidas a las MiPyMES de los distintos sectores productivos.

Impuestos patrimoniales: se implementa una tributación sobre los bienes inmuebles y los automotores más justa. Se sostiene la carga tributaria, en el caso del Urbano y el Rural, y se disminuye y mejora la equidad en el caso del Impuesto Automotor.

Impuesto de Sellos: no se modifica la estructura del Impuesto ni las alícuotas.





Ley de financiamiento

Tiene el objetivo de dar cumplimiento a las obligaciones financieras que enfrenta la Provincia, manteniendo su deuda en niveles sostenibles.