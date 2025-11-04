Nueva baja en el Gobierno: Milei suma otra renuncia

La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, presentó este lunes su renuncia al cargo que ocupaba también como secretaria de Gestión Administrativa. La funcionaria, cercana al ministro Mario Lugones, se despidió con un mensaje en X (ex Twitter), en el que aseguró que fue un “honor” haber formado parte del gabinete de Javier Milei.

“El día de hoy presenté mi renuncia al Ministro de Salud, Mario Lugones, al cargo de Secretaria de Gestión Administrativa y Viceministra de Salud de la Nación”, escribió Loccisano en su publicación.

Luego agregó: “Durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos. Desde el lugar en el que me encuentre, seguiré acompañando para contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas”.

Con esta salida, ya son tres las renuncias de alto nivel en el gabinete nacional desde las elecciones legislativas de octubre, un hecho que marca un proceso de reacomodamiento político dentro del oficialismo.

Cambios en el gabinete tras las legislativas

Después del triunfo de La Libertad Avanza en los comicios, el presidente Javier Milei inició una reconfiguración del gabinete nacional. Primero se concretó la salida de Guillermo Francos de la Jefatura de Gabinete, reemplazado por el exvocero presidencial Manuel Adorni. Luego se produjo la renuncia de Lisandro Catalán en el Ministerio del Interior, lugar que pasó a ocupar el bonaerense Diego Santilli.

La salida de Loccisano se inscribe en ese mismo proceso. Según fuentes oficiales, la funcionaria presentó su renuncia “por motivos personales”, aunque su dimisión también forma parte del nuevo esquema de gestión impulsado por Mario Lugones en coordinación con la Casa Rosada.

Desde el Gobierno destacaron la “trayectoria y compromiso” de Loccisano, quien fue una pieza clave en la administración de los programas de modernización del sistema sanitario.

Guido Giana, el nuevo viceministro de Salud

El Gobierno oficializó este martes la designación de Guido Giana como reemplazante de Loccisano mediante el Decreto 783/2025, publicado en el Boletín Oficial.

Giana es ingeniero químico egresado del ITBA, con especialización en administración hospitalaria y gestión pública. Se desempeñó en el Sanatorio Güemes, institución vinculada al ministro Lugones, donde ocupó cargos ejecutivos en áreas de Operaciones, Administración y Finanzas.

Su llegada a la viceministría no es un hecho aislado: responde a una estrategia de reordenamiento interno impulsada por Santiago Caputo y sectores del oficialismo que buscan consolidar el control político de los ministerios clave antes del inicio del nuevo período legislativo.

Fuentes del Ministerio de Salud señalaron que Giana “continuará con la línea de modernización administrativa y eficiencia del gasto” que viene impulsando Lugones desde su asunción.

Un gabinete en movimiento

La salida de Loccisano refuerza la idea de que el Gobierno atraviesa una etapa de transición política. Tras las elecciones legislativas, Javier Milei busca consolidar un equipo más alineado con su núcleo de confianza, mientras enfrenta el desafío de mantener la cohesión interna en medio de las negociaciones con gobernadores y legisladores por las próximas reformas.

En Balcarce 50 aseguran que los cambios “son parte de una reorganización natural” posterior a los comicios, aunque las renuncias consecutivas comienzan a generar ruido político dentro de la administración libertaria.