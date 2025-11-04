Fassi: "Una planificación seria y responsable"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, presentó los proyectos de leyes de Presupuesto, Impositiva y Financiamiento 2026. Fue en el Salón Dorado, junto a la vicegobernadora Verónica Magario; los ministros de Economía, Pablo López; y de Gobierno, Carlos Bianco; y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alexis Guerrera.

Al respecto, la mandamás de Cañuelas, Marisa Fassi, comentó desde sus redes "Estuvimos presentes en la presentación del gobernador kicillof, quien dio a conocer el Presupuesto 2026 para la Provincia de Buenos Aires. Una planificación seria y responsable, que da continuidad a políticas que transforman realidades en cada municipio".

La palabra de Kicillof

“En un marco de emergencia económica y de crisis en el tejido productivo como consecuencia de las políticas del Gobierno nacional, necesitamos que la Legislatura nos brinde las herramientas necesarias para seguir trabajando por el bienestar de los y las bonaerenses”, afirmó este lunes el gobernador Axel Kicillof, al encabezar la presentación de los proyectos de leyes de Presupuesto 2026, Impositiva y Financiamiento.

“El presidente Javier Milei recortó de manera ilegal fondos que alcanzan los $13 billones y que destinábamos a educación, salud, seguridad y jubilaciones: debe comprender que no se los robó a este Gobernador, sino a todos los bonaerenses”, sostuvo Kicillof y agregó: “A esto se le suma una caída en la recaudación producto de la crisis económica generada por sus políticas: estamos ante una situación inédita en la que cada vez hay más necesidades, pero menos recursos para atenderlas”.

“Allí donde el Gobierno nacional abandona, el Gobierno provincial y los intendentes damos la cara todos los días: para ello, es imperioso contar con los instrumentos que nos permitan funcionar y refinanciar los vencimientos de deuda para que no recaigan sobre el presupuesto”, explicó el Gobernador y concluyó: “No vamos a cambiar nuestras prioridades y vamos a seguir trabajando para dar respuestas a las necesidades de nuestro pueblo”.

Por su parte, el ministro López afirmó: “En el marco de una crisis y emergencia económica profunda, los proyectos de ley de Presupuesto, Impositiva y Financiamiento constituyen herramientas indispensables para que el Estado de la Provincia siga acercando a las y los bonaerenses más y mejor educación, salud, seguridad y obras. En definitiva, para garantizar que cuenten con mejores condiciones en este contexto tan complejo.”

“Las necesidades que tiene nuestra Provincia, producto de un esquema de coparticipación federal de impuestos desigual, no pueden esperar. Por eso resulta absolutamente necesario contar con estas leyes, para seguir cumpliendo con las obligaciones financieras de la Provincia mientras sostenemos las políticas prioritarias de nuestro Gobierno y seguimos siendo escudo y red para las y los bonaerenses”, remarcó el Ministro.



Marisa Fassi habló de generar "oportunidades reales"

Desde sus redes, la mandamás contó que "realizamos el sorteo de 99 terrenos para familias que empiezan a construir su futuro". En ese sentido, explicó "El programa municipal 'Cañuelas, Mi Lugar' lo impulsamos con el objetivo de generar oportunidades reales para que los vecinos puedan desarrollarse en la tierra que eligieron para vivir".

Y agregó "Junto al delegado Emmanuel Saiz, realizamos el sorteo de lotes del programa 'Cañuelas, Mi Lugar' en Udaondo. Una política pública que permite a los jóvenes y sus familias proyectar su futuro en el lugar donde nacieron o eligieron para vivir".