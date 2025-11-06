Con el objetivo de fortalecer el consumo y promover el turismo en la Costa Atlántica, el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense, Augusto Costa; el presidente de Banco Provincia, Juan Cuattromo; y la subsecretaria de Turismo, Soledad Martínez, encabezaron este miércoles la presentación de un paquete de beneficios para la temporada de verano 2026. El anuncio fue dirigido a empresarios y empresarias del sector turístico y representantes de cámaras empresarias vinculadas. También estuvieron presentes los intendentes Gustavo Barrera, de Villa Gesell, y Sebastián Ianantuony, de General Alvarado.

“Esta serie de medidas y beneficios, dispuesta por el Gobernador Axel Kicillof, tiene como objetivo acompañar al Turismo en la provincia de Buenos Aires, con instrumentos para incentivar una actividad de la que dependen miles de familias bonaerenses y también muchos municipios”, explicó el ministro Augusto Costa.

“Estamos en una situación crítica para el sector turístico. Venimos de dos temporadas muy malas: las familias argentinas han perdido capacidad de ahorro y quienes todavía pueden tomarse unos días, ajustan sus gastos y reducen el consumo sistemáticamente. Y esto se ve agravado por la ausencia absoluta de una política nacional destinada a incentivar el turismo interno, cuando la Provincia es el principal destino que eligen las y los turistas argentinos”, agregó el titular de la cartera productiva bonaerense.

Por su parte, el titular de Banco Provincia, Juan Cuattromo, señaló: “Cada una de las herramientas que presentamos surge del trabajo permanente con los sectores y del diálogo constante que tenemos a lo largo del año. En esta coyuntura tan compleja, lo importante es seguir construyendo soluciones que acompañen la actividad, que tengan sentido y que lleguen a cada rincón de la provincia. Ese es el compromiso de Banco Provincia: ser un instrumento del desarrollo y estar siempre cerca de quienes producen y trabajan”.

Durante diciembre, enero y febrero, Banco Provincia pondrá en marcha una serie de iniciativas que incluyen promociones con tarjetas de crédito, préstamos personales especiales y beneficios con Cuenta DNI. Las medidas buscan dinamizar el comercio local y facilitar el acceso a servicios turísticos para miles de personas. Habrá cuotas sin interés en hotelería, transporte, automotores, balnearios y entretenimiento.

En el encuentro se presentó la nueva línea de préstamos personales “Tu préstamo acá: Especial Verano”, destinada a financiar la compra de productos y servicios turísticos y recreativos. Son créditos de hasta 2 millones de pesos, con un plazo máximo de 12 meses, que se gestionan de forma 100% digital y ofrecen tasas preferenciales para quienes perciban sus haberes en el Banco. El principal atractivo de este préstamo es que se coordina entre el cliente y el comercio, que le genera una oferta personalizada para aceptar desde Cuenta DNI o el home banking.

También se reforzarán los beneficios habituales de Cuenta DNI, con descuentos en comercios de cercanía, supermercados y eventos especiales como espectáculos culturales y musicales en zonas turísticas. Asimismo, el programa “Mesumo Navidad” permitirá acceder a vouchers con rebajas de hasta el 40%, acumulables con otras promociones vigentes.

Ianantuony: "Nos venimos preparando fuertemente para recibir a las familias de clase media que juntan peso a peso todo el año"

Al respecto, Sebastián Ianantuony, intendente de General Alvarado, expresó que se encuentran muy "expectantes" sobre cómo serán los próximos meses "ante un año muy particular que condicionó el termómetro del mes octubre porque no colmó las expectativas de los prestadores turísticos. Y de cara a noviembre vamos a tener alguna referencia más". Y agregó "nos venimos preparando fuertemente desde el sector público y privado para recibir a las familias de clase media que juntan peso a peso todo el año".

Respecto de los descuentos que ofrecerá el Banco Provincia, desde sus redes señaló que "En la sede central del Banco Provincia y con la presencia del Presidente de la entidad, Juan Cuattromo, el Ministro Augusto Costa y la Subsecretaria de Turismo PBA Soledad Martinez se anunciaron los beneficios que ofrece Cuenta DNI para el verano en los destinos costeros ante la presencia de cámaras sectoriales vinculadas al turismo, al comercio y la prensa especializada. Adicionalmente se confirmaron Miramar y Villa Gesell para volver a ser las dos ciudades con presencia durante todo el verano del Parador Recreo, una apuesta del Gobierno de la Pcia de Bs. As. para garantizar el disfrute del verano con servicios y actividades para las y los bonaereneses que nos visitan. Ademas es una herramienta para posicionar los destinos turísticos anfitriones en la temporada estival en virtud de la promoción de los 135 distritos de sus propias fiestas regionales".

Y valoró la reunión que mantuvieron con los intendentes del partido de la Costa con el gobernador Axel Kicillof y las cámaras empresariales donde se definió cuáles serán los beneficios de la Cuenta DNI. "Acompañamos esta iniciativa junto con los Paradores Recreo porque son la ventana que nos permite dar a conocer nuestras ciudades porque una vez que venís a Miramar y Mar del Sur, seguro volvés", sintetizó.