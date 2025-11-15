Un informe elaborado por el Centro de Investigación y Diseño de Políticas Públicas (FUNDAR) y el Centro de Evaluación de Políticas basadas en la Evidencia (CEPE) de la Universidad Torcuato Di Tella trazó una radiografía detallada sobre el uso de la inteligencia artificial (IA) en Argentina.

La encuesta realizada a 1.589 participantes, expone una fotografía precisa del nivel de adopción, los usos más frecuentes, las brechas sociales y las preocupaciones que genera esta tecnología en la población adulta.

Los resultados muestran que la IA ya forma parte de la cotidianeidad de una porción significativa de los argentinos, aunque sin consolidarse todavía como un hábito intensivo. Casi la mitad de los encuestados (45,5%) la usa para fines personales, mientras que un 21,8% evalúa incorporarla próximamente. Sin embargo, persisten importantes desigualdades vinculadas a edad, nivel educativo e ingresos, que condicionan el acceso y la frecuencia de uso.

En términos de capacitación, los niveles son bajos. Una mayoría utiliza herramientas generalistas ―sobre todo ChatGPT― sin formación formal, lo que señala un potencial importante para el desarrollo de cursos y entrenamientos que permitan un uso más sofisticado y seguro.

Radiografía etaria y socioeconómica

El análisis etario confirma que las generaciones más jóvenes son las que lideran la adopción: la Generación Z alcanza un 63,9% de uso personal, seguida por los millennials (45%), la Generación X (38,4%) y los boomers (29%). Esta curva descendente por edad revela una brecha de capacidades digitales que también se refleja en los niveles educativos.

Entre quienes cuentan con estudios universitarios completos, el 61,7% declara utilizar IA en su vida diaria, mientras que el uso cae al 29,5% entre quienes tienen secundaria incompleta o menos. Entre los que finalizaron la secundaria o iniciaron estudios superiores sin completarlos, la adopción llega al 52,9%.

Las diferencias económicas también son determinantes: el 58,9% de las personas de ingresos altos usa IA, frente a un 45,3% en sectores medios y apenas 29,7% en personas de ingresos bajos.

A contramano de lo que suele ocurrir en el mercado laboral, la brecha de género aparece reducida y con una leve inclinación hacia las mujeres: el 48,2% declara usar IA frente al 43,1% de los varones.

Qué hacen los argentinos con la IA

Los usos principales confirman una tendencia que crece en todo el mundo: la IA empieza a reemplazar la búsqueda tradicional en Google. La mayoría la utiliza para encontrar información y resolver tareas diarias, y también aparecen con fuerza la generación de contenidos creativos, la creación de imágenes, y la traducción o resumen de textos. Llama la atención que un 20,3% de los encuestados recurra a estas herramientas para conversación libre o apoyo emocional, un uso que genera alertas entre profesionales de la salud.

En cuanto a los modelos elegidos, ChatGPT domina ampliamente con un 77,8% entre quienes utilizan IA, seguido por Gemini (38,6%) y Meta AI (26,2%). Solo un 2,1% de los usuarios paga por estos servicios, lo que confirma una baja disposición a invertir en herramientas avanzadas.

En el ámbito laboral, la tendencia es similar. ChatGPT lidera con 73,7%, seguido por Gemini (36,4%), Meta AI (20,2%) y Copilot (12,2%). Las empresas también muestran baja inversión: el 82,2% usa versiones gratuitas y solo un 6,2% paga por acceso, principalmente bajo suscripción.

Qué preocupa y qué falta

La encuesta también midió las principales inquietudes en torno al avance de la IA. La ética, la privacidad y la seguridad ocupan el primer lugar con 39,6% de respuestas. Le siguen el temor a perder pensamiento crítico y creatividad (31,8%) y la preocupación por una eventual pérdida de empleo (20,6%). Otros riesgos, como la desinformación o los sesgos, aparecen con menor peso (14,6%).

Un punto clave del informe realizado entre agosto y septiembre de 2025 es la ausencia de un plan nacional de IA. El documento remarca que Argentina carece de una estrategia aprobada y en funcionamiento, y que los intentos previos quedaron en borradores o iniciativas inconclusas.