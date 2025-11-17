La vicegobernadora bonaerense, Verónica Magario, publicó en sus redes sociales su apoyo al comunicado difundido por intendentes, ministros, legisladores y dirigentes del peronismo de la Provincia de Buenos Aires, en el que se expresa solidaridad con Julio De Vido y se solicita una respuesta urgente ante su situación judicial y de salud.

En su mensaje, Magario afirmó: “Expresamos nuestra solidaridad con Julio De Vido frente a una condena injusta. Exigimos el cumplimiento de las garantías vinculadas a su derecho a la salud y la urgente evaluación de la posibilidad de otorgarle detención domiciliaria. El aparato judicial no puede seguir siendo utilizado para perseguir al peronismo.”

El texto que acompañó la vicegobernadora insiste en que la privación de la libertad del exministro no puede vulnerar derechos básicos vinculados a la atención médica y subraya la necesidad de adoptar medidas inmediatas para la protección de su salud.

El comunicado completo y los dirigentes que lo firman

El documento difundido sostiene que “los abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con el compañero Julio De Vido frente a lo que consideramos una condena injusta”, y alerta sobre la posibilidad de que la situación judicial afecte su derecho a la salud. El pronunciamiento reclama que reciba atención médica urgente y que se analice la detención domiciliaria, citando el respaldo normativo de la Constitución Nacional y los tratados internacionales.

Además, el comunicado cuestiona el uso del aparato judicial para perseguir a dirigentes políticos y pide revisar las actuaciones que llevaron a la situación actual de De Vido.

Entre las firmas aparecen el gobernador Axel Kicillof, ministros del gobierno bonaerense, intendentes de distintas ciudades y referentes del peronismo de la Provincia, entre ellos: Cristina Álvarez Rodríguez, Andrés Larroque, Walter Correa, Julio Pereyra, Mariano Cascallares, Andrés Watson, Pablo Descalzo, Lucas Ghi, Julio Alak, Juan José Mussi, Gustavo Cocconi, Mario Secco, Fernando Espinoza, Mayra Mendoza, Juan Luis Mancini, Fabián Cagliardi, Daniel Stadnik, María Celia Gianini, Rodrigo Aristimuño, Mauro Poletti, Mauro García, Alberto Descalzo, Damián Selci, Ricardo Alessandro, Leonardo Nardini, Facundo Diz, Jorge Paredi, Waldemar Giordano y Maximiliano Wesner, entre otros.

Magario también apuntó al modelo económico y a la crisis industrial

Junto con su posicionamiento sobre la situación de De Vido, Magario hizo referencia al contexto económico nacional y al impacto sobre la industria bonaerense. En un mensaje adicional, la vicegobernadora alertó: “Lo venimos diciendo: este modelo económico está destruyendo la industria y el trabajo argentino.”

Su planteo llegó tras conocerse la quiebra de La Suipachense, una empresa láctea histórica con más de 75 años en el sector y responsable del 3% de la producción nacional de leche. Según detalló, la firma empleaba a 143 trabajadores, familias que dejan de percibir un ingreso en medio de un escenario crítico para el empleo.

Magario atribuyó la situación a la combinación de factores que afectan a las pequeñas y medianas industrias: apertura de importaciones, altas tarifas, encarecimiento de los costos de producción, tasas de interés elevadas y suba de servicios, elementos que —según indicó— “ahogan a las empresas”.

“Necesitamos un cambio de rumbo”

La vicegobernadora aseguró que la reconstrucción del entramado productivo “va a requerir mucho trabajo” y sostuvo que la Provincia apuesta por un modelo en el que las empresas puedan crecer y generar puestos de trabajo de calidad.

“Desde la Provincia apostamos por un modelo en el que las empresas prosperen y haya más y mejor trabajo, no menos”, expresó, en un mensaje que complementa su crítica al rumbo económico nacional y subraya la necesidad de un giro en las políticas actuales.