La ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, se refirió al encuentro que mantuvo días atrás con la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel. Explicó que la reunión tuvo como fin avanzar con los trámites previos a su llegada al Senado en diciembre, cuando asumirá como senadora de La Libertad Avanza por la Ciudad de Buenos Aires.

Bullrich remarcó que el Gobierno necesita fortalecer su posición legislativa y sostuvo que espera que la vicepresidenta contribuya directamente a ese objetivo. “El objetivo que voy a buscar conjuntamente con todo nuestro bloque es que la vicepresidenta, sin violar el reglamento, ayude a empujar los proyectos que el Gobierno precisa para que la Argentina crezca”, afirmó.

Críticas a la postura de neutralidad

Tras la reunión, que se realizó el viernes pasado cerca del mediodía, Bullrich cuestionó la postura que, según describió, adopta Villarruel en su rol al frente del Senado. Indicó que la vicepresidenta “se coloca como presidenta de la Cámara de Senadores, pero sin tomar partido”, una actitud que contrastó con la de Martín Menem, a quien consideró un presidente de Diputados con una “marcada agenda oficialista”.

La funcionaria vinculó esta diferencia con uno de los desafíos centrales del Gobierno: consolidar una mayoría parlamentaria que permita avanzar con las reformas. Según señaló, sin ese respaldo legislativo resulta más difícil sostener el proceso económico y político que impulsa la gestión de Javier Milei.

El desafío de construir mayorías

Bullrich destacó que asegurar acompañamiento en ambas cámaras del Congreso es clave para profundizar el rumbo económico del Gobierno, fortalecer relaciones internacionales y mejorar indicadores de seguridad. “Tenemos que construir una mayoría que ayude a empujar los proyectos que el Gobierno precisa para que la Argentina crezca cada vez más, que aproveche la oportunidad que tenemos, aproveche este voto popular que hemos tenido, que nos pone en una situación única, que nos ha permitido avanzar, tranquilizar la economía, generar una situación de acuerdos internacionales inéditos para el país, lograr ser un país que tiene índices de seguridad mejor que otros países”, remarcó.

El Código Penal como prioridad

Respecto de las iniciativas que el Gobierno planea enviar al Congreso, Bullrich subrayó que, pese a la relevancia pública que tomó la Reforma Laboral, la prioridad inmediata será el nuevo Código Penal. Explicó que el proyecto contempla penas más severas para delitos contra la propiedad y una modificación profunda del sistema de excarcelaciones: “donde el ochenta y siete por ciento de los delitos no van a ser excarcelables porque cambia la concepción”.

La ministra aseguró que la intención es avanzar hacia sanciones más duras para robos violentos y otros delitos patrimoniales. “Si te roban algo que es de tu propiedad, no solamente la entradera a la casa, sino cualquier cosa, y si además lo hacen con violencia, las penas van a ser altas”, enfatizó. Además, mencionó ejemplos internacionales y citó a Singapur como modelo en materia de penalizaciones estrictas.

El rol del PRO y el apoyo a las reformas

Consultada sobre la posición del PRO dentro del Gobierno, Bullrich insistió en que la administración de Milei se sostiene en un equipo “compacto” y en un presidente que respalda a sus funcionarios. Sobre los debates internos del partido, sostuvo que la contribución más valiosa sería un apoyo sin fisuras de todos aquellos sectores que rechazan el populismo. “Tenemos que apoyar sin miedo”, señaló, y agregó que “si el país crece, todo aquel que trabajó va a ser parte de ese gran triunfo de la Argentina”.

El caso Cecilia Strzyzowski y la independencia judicial

También incluyó un análisis sobre el reciente fallo en el juicio por el crimen de Cecilia Strzyzowski, en el que fueron condenados seis de los siete acusados, entre ellos integrantes del clan Sena. Bullrich atribuyó el avance del caso a la independencia de la justicia chaqueña tras la asunción del gobernador Leandro Zdero. “El cambio de Gobierno y la libertad de la justicia del Chaco permitieron que el caso avance. Antes, bajo presión política directa, no hubiera pasado”, afirmó.

En ese sentido, la ministra subrayó la importancia de fortalecer sistemas republicanos donde los tres poderes del Estado funcionen sin injerencias políticas.