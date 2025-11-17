En el inicio de una semana clave para la negociación política del Presupuesto 2026, la Casa Rosada recibió este lunes a dos gobernadores con peso propio en el mapa federal: Leandro Zdero (Chaco) y Alberto Weretilneck (Río Negro). Ambos mantuvieron reuniones individuales con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, en un clima donde el Gobierno nacional busca sumar respaldos para avanzar con su paquete fiscal y las reformas de “segunda generación”.

Zdero abrió la jornada y destacó un “diálogo muy positivo”

El primero en ingresar a Balcarce 50 fue Leandro Zdero, que llegó a primera hora y permaneció una hora reunido con Adorni y Santilli. Al retirarse, el chaqueño calificó el encuentro como “muy positivo”, en línea con su perfil de aliado del oficialismo.

“Siempre tendiendo puentes entre el gobierno nacional y nuestra provincia. Queremos una Argentina grande como un Chaco que también tenga esas oportunidades”, expresó al salir.

Más tarde, desde su cuenta de X, amplió detalles sobre la agenda tratada: “Reunidos con el jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli. Abordamos una agenda enfocada en potenciar los sectores productivos, industriales y privados, con una administración pública eficiente”.

Según explicó, uno de los ejes fue el cambio de matriz económica del Chaco, punto central de su gestión: “También tratamos la complejidad financiera que atraviesa el Chaco y el enorme esfuerzo fiscal que venimos haciendo para atender las deudas heredadas. Un país con certidumbre necesita de presupuesto y reformas necesarias para crecer”.

Zdero es uno de los gobernadores que mejor relación mantiene con el presidente Javier Milei, al punto de haber sido uno de los pocos mandatarios provinciales que visitó la Quinta de Olivos.

Weretilneck llegó al mediodía y llevó reclamos tras el fallo por la Ruta 40

Cerca del mediodía fue el turno del gobernador rionegrino Alberto Weretilneck, quien ingresó a las 12:20 y permaneció una hora en la Rosada. Su visita se dio pocos días después del fallo judicial que obligó a Vialidad Nacional a ejecutar reparaciones “inmediatas” en la Ruta Nacional 40, en el tramo entre Bariloche y El Bolsón, un reclamo que Río Negro viene sosteniendo desde hace meses.

El mandatario mantuvo un nuevo mano a mano con Adorni y Santilli, en el marco de la ronda de contactos individuales que el Poder Ejecutivo desplegará durante toda la semana y que culminará con una reunión colectiva encabezada por Milei.

El objetivo del Gobierno: votos para el Presupuesto 2026 y respaldo a las reformas

Según se pudo reconstruir, el Gobierno trabaja contrarreloj para conseguir los consensos necesarios que le permitan aprobar el Presupuesto 2026 y avanzar con el paquete de reformas estructurales que impulsa el Presidente.

En ese esquema, las conversaciones con los gobernadores se volvieron clave: escuchar reclamos, evaluar obras pendientes, ofrecer avances y sostener el delicado equilibrio político con cada provincia.

La estrategia oficial: diálogo individual antes del encuentro con Milei

La dinámica elegida por la Rosada —reuniones personales, agenda abierta y un cierre colectivo— apunta a ordenar la negociación, contener demandas y reforzar la narrativa de cooperación federal.

Tanto Zdero como Weretilneck se retiraron sin declaraciones críticas, pero con mensajes claros sobre sus prioridades: finanzas ordenadas, obras estratégicas y previsibilidad para sus distritos.