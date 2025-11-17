El massismo acelera su propuesta y tensiona al peronismo

Sergio Massa volverá a reunir este jueves al Frente Renovador con intendentes, legisladores nacionales y provinciales para ordenar al espacio tras la derrota de Fuerza Patria en las elecciones del 26 de octubre. Con la mira puesta en 2025 y en el futuro del peronismo, el exministro de Economía busca rearmar el dispositivo político y diseñar un paquete propio de reformas para disputar la agenda que impulsa Javier Milei.

El encuentro será el primero de peso desde el cierre del año legislativo y llega en pleno debate por las reformas laboral, penal e impositiva que el Gobierno planea enviar al Congreso para las sesiones extraordinarias.

El mensaje interno: unidad sí, pero con estrategia

Aunque el massismo respalda la idea de mantener unido al peronismo, advierte que la unidad “por sí sola no alcanza”. El dirigente Sebastián Galmarini, una de las voces clave del espacio, lo planteó con claridad en un posteo reciente: “Los matices y las diferencias tienen que encontrar su cauce. De las divisiones del peronismo sólo se beneficia este Gobierno”.

El comentario fue leído como una referencia directa tanto a la interna entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof como a las críticas que Juan Grabois lanzó contra Massa en las últimas semanas.

Un congreso partidario en pausa

Aunque trascendió la posibilidad de un congreso del Frente Renovador, el espacio confirmó que la convocatoria de este jueves será una reunión interna para hacer balance y escuchar posiciones, con un objetivo definido: mantener la cohesión y dotar al peronismo de una propuesta política competitiva.

“Ni alcanza con decir que somos el instrumento para frenar a Milei; la sociedad espera una alternativa”, remarcaron desde el Frente Renovador.

El foco del massismo: una reforma impositiva “más justa”

La carga impositiva que impulsa el oficialismo es otro de los ejes que encendió al Frente Renovador. Galmarini cuestionó con fuerza la reforma tributaria que evalúa La Libertad Avanza: “Les suspendieron retenciones a las agroexportadoras que embolsaron USD 1.500 millones, y ahora le suben impuestos a los trabajadores. Es la reforma más injusta posible”.

El FR insiste en que la eliminación de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias es un punto innegociable. “No podemos seguir sumando laburantes al impuesto. Tiene que ser progresivo, que paguen más los que más pueden”, repiten desde el massismo.

Un plan alternativo

En paralelo, Massa impulsa un paquete propio de propuestas desde la Fundación Encuentro, donde trabaja junto a Guillermo Michel. El objetivo es elaborar una reforma laboral e impositiva alternativa que pueda discutirse dentro del peronismo y, eventualmente, en el Congreso.

Quiénes están detrás de la reorganización

El cónclave del jueves reunirá a figuras de peso del Frente Renovador. Además de Massa y Michel, participarán:

Diego Giuliano, presidente del FR.

Alexis Guerrera, titular de Diputados bonaerenses y actor clave en el debate por el Presupuesto y el endeudamiento provincial.

Valeria Arata, vicepresidenta partidaria.

La presencia de estos dirigentes confirma que el massismo quiere volver a ocupar un rol central en la discusión nacional y provincial.

Massa busca sostener la competitividad nacional del peronismo

En el plano político, Massa considera que el peronismo debe evitar quedar reducido a una fuerza provincial. Un temor que crece ante el fortalecimiento territorial de Axel Kicillof en la provincia de Buenos Aires y la fractura que podría profundizarse si continúan las tensiones con Cristina Kirchner.

El líder del FR respalda el desdoblamiento electoral que promovió Kicillof, pero insiste en que el peronismo necesita una estrategia nacional clara, con renovación dirigencial y un proyecto sólido de cara a 2025.

Durante 2024, Massa decidió correrse de las candidaturas y enfocarse en preservar la unidad del espacio. Mientras tanto, siguió dictando cursos en la Universidad de Rice en Houston, trabajando en su consultora y moviendo el debate desde su fundación.

El debate legislativo: evitar fracturas que beneficien a Milei

En el Frente Renovador observan con preocupación la tensión dentro de los bloques parlamentarios y la discusión por la conformación de eventuales interbloques opositores. La advertencia es clara: cualquier ruptura interna termina favoreciendo al oficialismo.

El planteo político es contundente: el peronismo necesita discutir su estrategia hacia adentro, ordenar diferencias y evitar que el Gobierno aproveche las grietas. El desafío es mantener cohesión y, al mismo tiempo, ampliar la base electoral del espacio.