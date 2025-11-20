Encuesta expone presión inédita sobre los gobernadores

Una encuesta aviva la presión sobre los gobernadores y reabre la interna federal

Una nueva encuesta de la consultora Explanans encendió la discusión política entre la Casa Rosada y los gobiernos provinciales. El trabajo, realizado entre el 5 y el 11 de noviembre, muestra que una parte significativa del electorado reclama que los mandatarios se alineen con el presidente Javier Milei, pese al clima de tensión que atraviesa el federalismo desde las elecciones de medio término.

El dato llega en plena gira nacional de Diego Santilli, el funcionario elegido para canalizar los pedidos de apoyo a las provincias. Su rol aparece ahora bajo mayor escrutinio, con gobernadores que leen con preocupación los cambios de humor social.

El reclamo social y el nuevo mapa de prioridades

El estudio de Explanans revela que un 41,6% de los consultados considera que los gobernadores deben “apoyar completamente” al Gobierno nacional.

En contraste, un 39,5% sostiene que los mandatarios tienen que “defender a sus provincias”, mientras que solo un 16,8% pide que actúen en la vereda opuesta a Milei.

La foto del estudio aparece en un momento en el que los gobiernos provinciales buscan reposicionarse luego del resultado de octubre. La Libertad Avanza compitió en 19 de los 24 distritos y ganó en la mayoría, consolidando un peso electoral que ahora se hace sentir en los territorios.

El desafío de gobernar sin estructura territorial

Milei llegó al poder sin gobernadores propios y con pactos locales que recién empezaron a formarse durante las últimas elecciones legislativas. Ese vacío de aliados estructura un vínculo tenso, donde los mandatarios provinciales deben resolver cada negociación en un escenario de fragilidad.

Santilli concentra hoy la interlocución. Recibe a los gobernadores, viaja a sus provincias y mantiene fotos y reuniones, pero sin comprometer recursos ni apoyos concretos. El mensaje, según fuentes oficiales, es claro: necesitan respaldos legislativos.

Las provincias bajo la lupa: Qué opinan en los principales distritos

El estudio muestra diferencias notorias entre las zonas de mayor peso electoral:

Santa Fe: un 46,8% cree que Maximiliano Pullaro debe alinearse con Milei.

Córdoba: el porcentaje trepa al 58,7%, y solo el 27,7% pide defensa provincial.

Mendoza: un 48,8% busca que Alfredo Cornejo ratifique su alianza con el oficialismo.

Provincia de Buenos Aires: es donde más fuerza tiene la idea de defender intereses locales: 41,4%. Un 37,5% pide alinearse y un 19% pide oposición.

Ciudad de Buenos Aires: la demanda opositora alcanza un 20,2%, su nivel más alto. El resto se divide entre apoyo total (39,7%) y defensa local (38,5%).

En el resto de las provincias, las respuestas se reparten con mayor equilibrio. Sumando esos 19 distritos, el promedio favorece levemente a quienes priorizan los intereses provinciales: 41,3% contra 40,3%.

Un escenario nacional en tensión permanente

Aunque el estudio también recoge indicadores sobre la imagen presidencial, el escenario general se mantiene fuertemente polarizado. Las opiniones se distribuyen mayormente en los extremos, un dato que complica la toma de decisiones para los gobernadores.

Las expectativas económicas juegan un rol determinante. Un 47,9% de los consultados asegura que su situación está peor que antes, mientras que un 28,3% afirma que mejoró. Ese contraste abre un interrogante sobre cómo evolucionará la relación entre Nación y provincias a medida que avance la gestión.