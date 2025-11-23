Visa ‘express’ para argentinos que viajen al Mundial 2026: qué se sabe del FIFA Pass
A días del sorteo del Mundial 2026, Estados Unidos lanzó nuevas advertencias para quienes viajen a los partidos. Los hinchas con entrada deberán gestionar un trámite clave.Deportes23 de noviembre de 2025Pamela Orellana
A menos de dos semanas del sorteo del Mundial 2026, que se realizará el 5 de diciembre en el Kennedy Center de Washington para definir los cruces y el calendario de partidos, el gobierno de Estados Unidos lanzó una advertencia clave para los hinchas extranjeros, especialmente para los argentinos.
En pleno operativo para un evento que podría recibir entre cinco y diez millones de visitantes, el secretario de Estado, Marco Rubio, informó que los trámites para obtener la visa ya están bajo una presión inédita y subrayó que la compra de entradas no garantiza el ingreso al país.
La comunicación se produjo tras una reunión en la Casa Blanca entre Donald Trump, la task force del Mundial y Gianni Infantino, presidente de la FIFA. El encuentro se centró en seguridad, logística, posibles ajustes de sedes y el desafío consular que supone la demanda global de visas.
“Su entrada no es su visa”
Rubio explicó que Estados Unidos reforzó sus consulados con más de 400 funcionarios adicionales para poder responder al incremento de solicitudes. Señaló que, gracias a ese refuerzo, en países como Brasil y la Argentina los tiempos de espera se redujeron de plazos que llegaban al año a menos de dos meses. Aun así, advirtió que el proceso mantiene todas las instancias habituales de verificación.
El funcionario remarcó que quienes cuenten con entradas del Mundial pueden acceder a un turno prioritario, pero no a una aprobación garantizada. “Su entrada no es su visa. No garantiza la admisión a Estados Unidos. Garantiza una cita prioritaria”, afirmó.
También anticipó que quienes comiencen el trámite en este momento “van a tener su entrevista en seis a ocho semanas”. El mensaje final fue directo: evitar retrasos y gestionar la solicitud sin demoras.
El “FIFA Pass”: prioridad para hinchas con ticket
En el Salón Oval, Infantino presentó el “FIFA Pass”, un mecanismo destinado a acelerar la solicitud de visa para quienes ya adquirieron sus entradas.
“Estados Unidos le da la bienvenida al mundo. Queremos que quienes compren una entrada y sean verdaderos aficionados puedan asistir al Mundial en las mejores condiciones”, sostuvo el presidente de la FIFA, acompañado por Trump.
Durante la primera etapa de ventas se colocaron más de un millón de tickets, con Estados Unidos, México y Canadá como principales compradores. La lista de los diez países con mayor demanda incluyó a Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, la Argentina y Francia.
Trump celebró el impacto económico esperado y afirmó que la organización del torneo podría superar los USD 30.000 millones.
Trump habló de seguridad y sedes; la FIFA respondió
La seguridad ocupó un espacio central en la reunión luego de que Trump insinuara que podría evaluar cambios de sedes si alguna ciudad no cumplía con los estándares requeridos. “Si creo que no es seguro, lo moveremos a otra ciudad”, había expresado días antes.
La respuesta llegó desde la propia FIFA. Su vicepresidente, Victor Montagliani, dejó en claro que la competencia se rige por la autoridad de la organización: “Es el torneo de la FIFA, la jurisdicción de la FIFA. La FIFA toma esas decisiones”.
Las sedes previstas en Estados Unidos son Seattle, San Francisco, Los Ángeles, Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Miami, Nueva York/Nueva Jersey y Filadelfia.
