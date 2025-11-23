El video falso de Adorni usado para estafar en nombre de YPF
Alertan por videos de supuestas figuras públicas e inversiones en YPF hechos con IA: un hombre de Paraná perdió $46 millones. Así operan y cómo protegerse.Argentina23 de noviembre de 2025Pamela Orellana
Un hombre de Paraná perdió $46 millones tras ser engañado por una compleja estafa que utiliza videos generados con inteligencia artificial y publicidades en redes sociales para promocionar falsas inversiones vinculadas a YPF.
Se trata de una modalidad que ya fue detectada en distintos puntos del país y que, lejos de frenarse, sigue sumando víctimas ante la ausencia de controles efectivos y la circulación continua de estos contenidos en plataformas digitales.
El denunciante —que presentó la causa en la Comisaría Primera de Paraná— relató que el engaño comenzó en julio de este año, cuando vio una publicidad que mostraba al entonces vocero presidencial y actual jefe de Gabinete, Manuel Adorni, explicando un supuesto programa estatal para invertir en petróleo argentino.
El video imitaba la estética y el tono de un canal de noticias reconocido, con una precisión tal que, a simple vista, resultaba verosímil. Dentro del contenido manipulado, el falso Adorni afirmaba: “No se trata de criptomonedas ni de pirámides, es un programa oficial del Estado que hemos lanzado junto con YPF. Funciona de verdad y ya está ayudando a la gente a ganar desde 3 millones de pesos al mes, con una inversión mínima de sólo 250 mil pesos”.
El mensaje avanzaba con más promesas irreales: “Si algo sale mal, el Estado te devuelve todo el dinero. Ya se han conectado más de 6 millones de personas. La gente recupera su inversión en 2 o 3 días”. Pese a detalles evidentes —como el reiterado uso del “ti”, ajeno al habla local— la similitud visual con Adorni era suficiente para sostener la trampa.
Desde YPF ya habían advertido públicamente sobre este tipo de contenidos con un mensaje claro: “Alerta estafa. Está circulando un engaño en redes sociales que promete ganancias rápidas a cambio de una inversión inicial en activos de YPF”.
“En total me sacaron $46 millones”: así operó la estafa
El hombre engañado contó que inició la inversión con 200 dólares y que “de inmediato comencé a tener rendimientos”. A partir de allí, empezaron a contactarlo distintos supuestos gestores, “todos con acento caribeño”, que lo guiaron por una serie de transferencias en cadena hacia cuentas desconocidas.
El diálogo era constante hasta que, de un día para otro, desaparecieron por más de un mes. Luego reapareció uno de los mismos gestores con una excusa perfecta: la plataforma habría generado una cifra exorbitante pendiente de cobro, lo que terminó de arrastrarlo a una nueva ronda de transferencias. Para entonces, ya había perdido millones.
“En total me sacaron $46 millones”, afirmó el damnificado, que hoy aguarda una reunión en el Ministerio Público Fiscal para saber qué fiscal llevará adelante la causa. Su objetivo al hacer pública su historia es claro: “prevenir que otras personas puedan salir perjudicadas de la misma manera”.
Deepfakes y estafas: una industria que se perfecciona
Los casos no son aislados. En los últimos meses circularon videos igualmente falsos con las imágenes de Carlos Melconian, José Del Río, Luis Caputo, Axel Kicillof y Javier Milei, todos promocionando supuestos programas de inversión rápida.
Según especialistas consultados en notas recientes, estas estafas utilizan técnicas de phishing, sitios web que imitan a portales oficiales y formularios diseñados para recolectar datos personales.
Además, la sincronización imperfecta de labios, movimientos “duros” y tonos inusuales suelen ser señales para identificar estos deepfakes. Aun así, su nivel de detalle crece y los vuelve cada vez más peligrosos.
YPF y la UFECI recomiendan no hacer clic en enlaces sospechosos, desconfiar de promesas de rentabilidad rápida, verificar siempre las URL y nunca compartir información personal en páginas no oficiales. La empresa insiste en que todas sus comunicaciones se realizan exclusivamente por canales verificados.
Quienes ya hayan sido víctimas pueden elevar su denuncia por correo electrónico a [email protected] o comunicarse con la Fiscalía Federal N°5 a través de [email protected]
