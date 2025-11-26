La intendenta de Quilmes y diputada electa por la provincia de Buenos Aires, Mayra Mendoza, encabezó la entrega de trofeos a más de 40 clubes de fútbol infantil del distrito, en un acto que se llevó adelante en el Polideportivo Diego Armando Maradona. Fue en el marco del 5º aniversario de la muerte del exfutbolista e ídolo argentino.

“En este tiempo de tantas pantallas, de tanto TikTok, las verdaderas redes sociales no son las de la virtualidad, sino las que generan los clubes de barrio. Y es por eso que lo que debemos fortalecer y darle fuerza es a nuestra comunidad”, sostuvo Mayra Mendoza, acompañada por el secretario de Educación, Culturas y Deportes, Joaquín Desmery, y el subsecretario de Deportes y Entidades, Nicolás Mellino.

La Jefa comunal aseguró: “Es muy importante como Intendenta la garantía de que estos chicos, de nuestros pibes a los que tenemos que cuidar porque son todo, tanto para Quilmes, como para la provincia de Buenos Aires y para la Argentina. Si no tenemos niños y niñas felices con posibilidad de proyectarse en la vida, disfrutando de la comunidad, no hay nada. Por eso siempre nuestra gestión, el trabajo diario y nuestra vida están puestos en que las nuevas generaciones de nuestra patria tengan posibilidad de pensar una vida de manera solidaria, empática, que puedan ver al otro y pensar si está bien o no está bien, y si necesita algo. Esos valores se generan en comunidad y eso es lo que hacen en todos los clubes”.

“Yo soy una vecina más con responsabilidades que me asignó la mayoría de los quilmeños de ser Intendenta de este Municipio, pero yo les quiero agradecer a ustedes, a las madres, a los padres que se ponen la camiseta de cada club y que llevan adelante todas las categorías, que se preocupan por la infraestructura, que ven cómo están los vestuarios, que diseñan la camiseta de los chicos, que hacen rifas para que se pueda lograr lo que se necesita para mejorar el club”, enfatizó.

Y señaló: “Como intendenta, solo les quiero decir ¡muchas gracias a todas y cada una de la familia de los clubes de barrio de Quilmes! Aguanten los clubes de barrio, nuestros pibes, aguante una comunidad organizada y defendamos siempre a un Estado que está presente, que nunca más puedan gobernar ni Quilmes, ni la provincia de Buenos Aires, ni la Argentina aquellos a quienes no les importa la gente, aquellos que ganan una elección y después se olvidan de todos lo que los votaron y del trabajo que tienen que hacer”.

Los trofeos fueron entregados a más de 40 clubes que están incluidos en las diferentes ligas de fútbol infantil femenino y masculino de Quilmes, en un evento que contó con la participación de los representantes de las instituciones, además de niños, niñas, padres y madres.

Fueron parte de la jornada los clubes: Sol de Bernal; Polideportivo; Barrio Parque; San Francisco; Solano Juventud; Nuevo Juvenil; Fila; Viejo Bueno; La Sarita; Gary Junior; Santa María; CEF; Asociación Manuel Belgrano; Zapiola; Bohemios; Villa Alcira; Atlético de la Florida; San Francisco; Real Solano; Once Corazones; El Sol; Solano Junior; Defensores de la Florida; Las Rosas; 9 de Agosto; San Valentín; San Martín; Güemes; Salamanca; Los Verdes; Remolcador Guaraní; Rojos Quilmeños; Racing Quilmes; Bohemios; San Mauro; 9 de Julio; 9 de Agosto; Academia; Fénix; Santa María y Míster Club.

Además, en el marco del Mes del Trabajador Municipal, la jornada también contó con la entrega de medallas a trabajadores comunales que cumplieron 25 años de labor en el área de Deportes tales como: Adriana Ruiz, Juan López y Pablo Antoniuk.

Participaron de la actividad el director general de Deportes, Lucas Tundis; su par de Entidades de Bien Público, Martina Bonanata, y el director del Polideportivo Diego Armando Maradona, Gabriel Vaccaro, entre otros funcionarios, representantes de los clubes y autoridades.