La intendenta municipal del distrito de Moreno, Mariel Fernández, encabezó una jornada de discusión y reflexión con toda la militancia de Moreno. Según contó en sus redes, el objetivo fue evaluar el proceso político de este año.

"Les agradezco por el esfuerzo de todos los días y por estar firmes siempre para ponerse al frente. El éxito de esta gestión municipal no sería posible sin la organización popular y comunitaria", expresó en sus red social de X (antes Twitter).

En ese sentido, la intendenta municipal de Moreno, Mariel Fernández, dijo: "Tenemos un vinculo permanente con la comunidad que distingue a nuestro proyecto político y nos permite resolver infinidad de problemas".

"En cada cosa que hacemos construimos dignidad para nuestros barrios, y para el pueblo humilde y trabajador. La doctrina del peronismo es la felicidad del pueblo, y nosotros trabajamos para eso", aseguró la mandamás.

Asimismo, agregó "Confiamos en nuestra historia de lucha, queremos ir para adelante y estamos dispuestos a dar la pelea que la demanda histórica requiere en este momento. Gracias a todas y todos. Aguante la militancia de Moreno".



Mariel Fernández manifestó su pesar por la muerte de Juan José Mussi

El intendente municipal de Berazategui, Juan José Mussi, falleció este lunes a los 84 años luego de afrontar un grave problema pulmonar. El histórico dirigente del peronismo transitaba su sexto mandato al frente del partido bonaerense, después de asumir en 2023.

En efecto, Mussi fue electo como intendente de Berazategui en 1987, 1991, 2003, 2007, 2019 y 2023. Era médico formado en la Universidad Nacional de La Plata, comenzó su actividad institucional como concejal. Su primer mandato como intendente llegó en 1987. Además, Mussi fue convocado en 1994 por Eduardo Duhalde para ocupar el Ministerio de Salud provincial, cargo que mantuvo durante la gestión de Felipe Solá hasta 2002. Un año más tarde regresó a la intendencia de Berazategui, donde se mantuvo hasta 2010, cuando Cristina Fernández de Kirchner lo incorporó a su gabinete nacional.

Desde sus redes sociales, la intendente municipal de Moreno, Mariel Fernández, se refirió a la muerte de su par comunal y al respecto dijo "El regalo más hermoso que puede tener un intendente es ser amado por el pueblo de su municipio".

"Recibo la noticia de tu partida en la casa de Abel Ayala, su abuela está llorando, le acabo de avisar que su intendente falleció. Hasta siempre compañero, que te reciba la Virgencita de Luján y la Santa Evita", cerró.

La mandamás participó de la Muestra Distrital de Moreno

"Participamos de la Muestra Distrital de Moreno, donde se expusieron los proyectos en los que estuvieron trabajando las y los alumnos durante el año, bajo el lema "Las escuelas siembran soberanía". Es muy especial habernos encontrado en esta fecha tan significativa (por el día de la soberanía), en la que se demuestra que donde hay determinación del pueblo y de sus líderes, las cosas se pueden lograr. Lo más importante es que formemos vínculos y buenas personas, porque de esa manera construimos comunidad y construimos patria", agregó Fernández en su cuenta X donde detalló la participación que tuvo en dicha jornada.