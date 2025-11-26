Rojas: "Hay un Estado provincial que gobierna y uno nacional que abandona"
El intendente de Necochea, Arturo Rojas, recibió la visita del gobernador Axel Kicillof junto a quien inauguró el nuevo jardín de infantes N°919. Además, el Gobernador puso en funcionamiento la Comisaría 2ª de Quequén, recorrió el Centro de Integración Municipal y entregó una ambulancia de alta complejidad.Municipales26 de noviembre de 2025Soledad Castellano
El intendente de Necochea, Arturo Rojas, recibió la visita del gobernador Axel Kicillof. En la ocasión, Kicillof encabezó la inauguración formal del Jardín de Infantes Nº919 en el municipio de Necochea, donde además puso en funcionamiento las instalaciones de la Comisaría 2ª de Quequén. Fue junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.
En ese marco, Kicillof afirmó: “Vinimos a Necochea para traer una ambulancia e inaugurar obras en materia de educación y de seguridad, pilares fundamentales de un Gobierno provincial que piensa en la gente”. “Nunca prometimos construir determinada cantidad de escuelas, pero siempre remarcamos que mejorar la educación pública era una de nuestras prioridades: hoy tengo el orgullo de decir que este es el edificio escolar Nº292 de nuestra gestión”, agregó.
Detalles del Jardín
A partir de una inversión de $394 millones, el nuevo jardín cuenta con una matrícula de 35 alumnos y posee tres aulas con sanitarios, cocina, SUM, áreas administrativas y patio.
Al respecto, Sileoni remarcó: “Frente a quienes proponen como único camino la agresión y el individualismo, en la Provincia demostramos que hay un modo distinto de pensar el Estado y la sociedad: invertimos en la educación pública porque cada escuela es un espacio de entendimiento, de juego, de aprendizaje y donde se vive la democracia”.
Kicillof puso en funcionamiento la Comisaría 2ª de Quequén
Además, Kicillof puso en funcionamiento la Comisaría 2ª de Quequén, producto de una inversión proveniente del Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad. Allí se desplegarán 39 efectivos que brindarán una respuesta más rápida a los vecinos y vecinas de la zona.
Rojas dijo que la Provincia no discrimina por color político
“Esta jornada demuestra que la provincia de Buenos Aires no le soltó la mano a Necochea ni a ningún municipio, y sigue enviando recursos pensando en la gente, sin discriminar por su color político: las obras concretas que estuvimos inaugurando son un contraste claro entre un Estado provincial que gobierna y uno nacional que abandona”, subrayó Rojas.
Recorrida por la obra del Centro Integral Municipal
Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, recorrieron el Centro Integral Municipal (CIM), un espacio dedicado a fortalecer la integración comunitaria con actividades destinadas a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. El proyecto fue finalizado con recursos municipales, tras haber sido paralizado por el Gobierno nacional en diciembre de 2023.
Asimismo, las autoridades firmaron convenios para fortalecer dos sedes del programa Envión, para 200 nuevas becas de Unidades de Desarrollo Infantil y para la puesta en valor del Sistema de Protección local. En tanto, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, se hizo entrega de una ambulancia de alta complejidad para dar respuesta a pacientes en estado crítico.
Por último, Kicillof remarcó: “En la Provincia gobierna una fuerza política que invierte en educación y acompaña a los sectores populares”. “Estas son las ideas que siempre defendimos y las que nunca vamos a traicionar: vamos a seguir trabajando por mejorar la vida de los y las bonaerenses porque tenemos un mandato que nos dio el pueblo con su voto”, concluyó.
Estuvieron presentes los subsecretarios de Educación, Pablo Urquiza y de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; la directora ejecutiva del Organismo provincial de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres; funcionarios y funcionarias locales.
Nardini celebró el Primer Festival del Adulto Mayor en Malvinas Argentinas
El intendente Leo Nardini encabezó una jornada histórica de celebración destinada a los adultos mayores, con actividades recreativas, culturales y shows de reconocidas figuras como Luisa Albinoni, Marcela Tauro, Silvio Soldán, Arnaldo André y Ricky Maravilla.
Mayra Mendoza: "Las verdaderas redes sociales son las que generan los clubes de barrio"
La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó la entrega de trofeos a más de 40 clubes de fútbol infantil del distrito, en un acto que se llevó adelante en el Polideportivo Diego Armando Maradona.
Fernández: "La doctrina del peronismo es la felicidad del pueblo"
La intendenta de Moreno, Mariel Fernández, encabezó una jornada de discusión y reflexión con toda la militancia de Moreno.
Luján cerró un fin de semana XXL con récord turístico y un emotivo homenaje
Miles de visitantes colmaron la ciudad durante el fin de semana largo, mientras que el Municipio inauguró el avión Grumman Tracker S-2E junto a veteranos de guerra y la comunidad.
Sileoni se va “sin conflictos” y dispara contra la reforma educativa de Milei
El director de Cultura y Educación bonaerense habló sobre su renuncia al cargo y tildó de “siniestro” el plan educativo que impulsa el Gobierno nacional.
Explota una encuesta que muestra el clima político más tenso del año
La última encuesta sacudió el feriado largo: Milei sube, la bronca sigue y la grieta emocional pega más fuerte que nunca. Entrá y mirá los datos.
Damián Selci, uno de los intendentes peor evaluados del conurbano: colapso sanitario, inseguridad en alza y un Hurlingham "deteriorado"
Los vecinos advierten que el sistema de salud atraviesa limitaciones graves, los espacios públicos se encuentran abandonados, las obras quedan inconclusas y la gestión municipal carece de transparencia, planificación y control, entre las principales problemáticas que el jefe comunal no logra resolver.