El intendente de Necochea, Arturo Rojas, recibió la visita del gobernador Axel Kicillof. En la ocasión, Kicillof encabezó la inauguración formal del Jardín de Infantes Nº919 en el municipio de Necochea, donde además puso en funcionamiento las instalaciones de la Comisaría 2ª de Quequén. Fue junto al director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Vinimos a Necochea para traer una ambulancia e inaugurar obras en materia de educación y de seguridad, pilares fundamentales de un Gobierno provincial que piensa en la gente”. “Nunca prometimos construir determinada cantidad de escuelas, pero siempre remarcamos que mejorar la educación pública era una de nuestras prioridades: hoy tengo el orgullo de decir que este es el edificio escolar Nº292 de nuestra gestión”, agregó.

Detalles del Jardín

A partir de una inversión de $394 millones, el nuevo jardín cuenta con una matrícula de 35 alumnos y posee tres aulas con sanitarios, cocina, SUM, áreas administrativas y patio.

Al respecto, Sileoni remarcó: “Frente a quienes proponen como único camino la agresión y el individualismo, en la Provincia demostramos que hay un modo distinto de pensar el Estado y la sociedad: invertimos en la educación pública porque cada escuela es un espacio de entendimiento, de juego, de aprendizaje y donde se vive la democracia”.

Kicillof puso en funcionamiento la Comisaría 2ª de Quequén

Además, Kicillof puso en funcionamiento la Comisaría 2ª de Quequén, producto de una inversión proveniente del Fondo Municipal de Fortalecimiento de Seguridad. Allí se desplegarán 39 efectivos que brindarán una respuesta más rápida a los vecinos y vecinas de la zona.

Rojas dijo que la Provincia no discrimina por color político

“Esta jornada demuestra que la provincia de Buenos Aires no le soltó la mano a Necochea ni a ningún municipio, y sigue enviando recursos pensando en la gente, sin discriminar por su color político: las obras concretas que estuvimos inaugurando son un contraste claro entre un Estado provincial que gobierna y uno nacional que abandona”, subrayó Rojas.

Recorrida por la obra del Centro Integral Municipal

Durante la jornada, Kicillof y el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, recorrieron el Centro Integral Municipal (CIM), un espacio dedicado a fortalecer la integración comunitaria con actividades destinadas a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. El proyecto fue finalizado con recursos municipales, tras haber sido paralizado por el Gobierno nacional en diciembre de 2023.

Asimismo, las autoridades firmaron convenios para fortalecer dos sedes del programa Envión, para 200 nuevas becas de Unidades de Desarrollo Infantil y para la puesta en valor del Sistema de Protección local. En tanto, junto al ministro de Salud, Nicolás Kreplak, se hizo entrega de una ambulancia de alta complejidad para dar respuesta a pacientes en estado crítico.

Por último, Kicillof remarcó: “En la Provincia gobierna una fuerza política que invierte en educación y acompaña a los sectores populares”. “Estas son las ideas que siempre defendimos y las que nunca vamos a traicionar: vamos a seguir trabajando por mejorar la vida de los y las bonaerenses porque tenemos un mandato que nos dio el pueblo con su voto”, concluyó.

Estuvieron presentes los subsecretarios de Educación, Pablo Urquiza y de Articulación Institucional para la Seguridad, Eduardo Aparicio; la directora ejecutiva del Organismo provincial de Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres; funcionarios y funcionarias locales.