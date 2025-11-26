El recambio legislativo que dejarán las elecciones del 7 de septiembre tendrá un impacto directo en los despachos municipales: al menos diez intendentes bonaerenses dejarán sus cargos para asumir bancas en la Legislatura provincial. Entre licencias y una renuncia, el movimiento atraviesa a Fuerza Patria, el PRO y La Libertad Avanza, con reemplazos ya definidos en varios distritos y otros todavía bajo negociación.

Peronismo: seis licencias y una renuncia

En el oficialismo provincial, siete jefes comunales desembarcarán en la Legislatura. Seis lo harán con pedido de licencia y uno presentará directamente su renuncia. En Almirante Brown, Mariano Cascallares volverá a Diputados y el Ejecutivo quedará a cargo de Juan José Fabiani, secretario de Gobierno, quien ya fue intendente interino entre 2021 y 2023.

En Quilmes, Mayra Mendoza tomará una banca en la cámara baja y será reemplazada por Eva Mieri, actual concejala y exfuncionaria del área de Ambiente. Mieri saltó a la escena mediática este año tras pasar dos semanas detenida por haber participado de un escrache a la casa del excandidato libertario José Luis Espert.

Al presentar el Plan Bianual de Gestión 2025-2027, la intendenta saliente dejó un mensaje político: “Habrá otra mujer y un grupo de personas a cargo de gobernar Quilmes de los cuales me siento profundamente orgullosa por la construcción colectiva lograda”.

Desde Exaltación de la Cruz, Diego Nanni asumirá como diputado y lo reemplazará Luis Mariano Martín, primer concejal electo en 2023 y con pasado en el Frente Renovador y en áreas clave del Hospital Municipal “San José”.

En Daireaux, Alejandro Acerbo pedirá licencia para ir a Diputados y la comuna quedará en manos de María Alejandra Serra, presidenta del bloque local de Unión por la Patria. En Alberti, Germán Lago asumirá en la cámara baja y el Ejecutivo lo tomará Jorge Gaute, secretario de Salud del municipio.

El caso singular es Bolívar: Marcos Pisano presentó su renuncia para asumir como senador. La intendencia quedará a cargo de Eduardo “Bali” Bucca, quien ya gobernó ese distrito entre 2011 y 2019.

En José C. Paz, Mario Ishii fue electo senador, pero aún no definió si pedirá licencia o renunciará. Por la Ley Orgánica de las Municipalidades, el reemplazo natural es Roberto Caggiano (primer concejal 2023). Si no deja su cargo como titular de la Dirección de Vialidad provincial, asumiría Lorena Espina, segunda en la lista y actual directora de Epidemiología.

PRO y libertarios también ceden distritos

La oposición no queda al margen. En Junín, el intendente PRO Pablo Petrecca tomará licencia para el Senado y lo reemplazará el presidente del Concejo, Juan Fiorini.

En Mar del Plata, Guillermo Montenegro hará lo propio y la jefatura comunal quedará en manos de Agustín Neme, actual titular del bloque oficialista local, que a sus 40 años será el intendente más joven de la ciudad desde 1983. En su primera definición pública, adelantó: “No va a ser un gobierno del PRO ni de La Libertad Avanza; va a ser un gobierno marplatense”.

En Tres de Febrero, el libertario Diego Valenzuela también asumirá en el Senado y será reemplazado por Rodrigo Aybar, quien desde 2024 ejerce como subsecretario de Vivienda en el Ministerio de Economía de la Nación.

Los “testimoniales” y una sucesión obligada

El reordenamiento se completa con una sucesión forzada: en Berazategui, tras el fallecimiento de Juan José Mussi, la intendencia quedó en manos de Carlos Balor.

Además, habrá jefes comunales que no asumirán las bancas para las que fueron electos como concejales: Fernando Espinoza (La Matanza), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Mario Secco (Ensenada), Fabián Cagliardi (Berisso), Andrés Watson (Florencio Varela), Leonardo Nardini (Malvinas Argentinas) y Pablo Zurro (Pehuajó). En la Tercera sección, Verónica Magario tampoco jurará como diputada y la reemplazará María Silvina Nardini.

Con este tablero en movimiento, la Legislatura bonaerense recibirá intendentes con peso propio y los municipios arrancarán una etapa de interinatos que pondrá a prueba la continuidad de gestión en plena transición política.