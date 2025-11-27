Martínez advierte tensión y rechaza consenso para la reforma laboral
Gerardo Martínez prendió la alarma: no hay consenso para la reforma laboral y la CGT amaga con movilizar. El Gobierno acelera todo para el verano.Política27 de noviembre de 2025Juan Manuel Villarreal
El secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, salió de Casa Rosada con un mensaje directo y sin rodeos: “No hay consenso” para la reforma laboral que impulsa el Gobierno. Lo dijo tras una nueva edición del Consejo de Mayo, donde volvió a quedar expuesto el distanciamiento entre el Ejecutivo y los gremios.
Según explicó, todavía no se conoce el contenido real del proyecto. “No sabemos cuál es el decreto, ni la letra ni grande ni chica de las propuestas que pueda tener el Gobierno”, remarcó. La falta de detalles —y de acuerdos— encendió la alarma gremial.
Martínez tampoco descartó nuevas movilizaciones si el Ejecutivo insiste con el texto actual: “No estamos de acuerdo con los objetivos que plantea Sturzenegger en este consejo de mayoría”, sostuvo.
Qué pasó en el Consejo de Mayo
La reunión, que duró cerca de dos horas en el salón de los Escudos, estuvo encabezada por Manuel Adorni, el nuevo jefe de Gabinete, y por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. Según fuentes presentes, la presentación fue rápida y sin definiciones técnicas.
El Gobierno busca que el proyecto forme parte del paquete que quiere tratar en las sesiones extraordinarias de verano, cuya convocatoria planea adelantar al 9 de diciembre.
Aunque hoy debía ser el último encuentro del Consejo de Mayo —descrito por Martínez como “un ámbito consultivo no vinculante”—, el Ejecutivo dejó abierta la posibilidad de una nueva reunión antes de fin de año.
La postura de los gremios
Más temprano, Martínez había ido un paso más allá y apuntó contra la línea general del proyecto: “Están en juego los derechos laborales y colectivos, y la CGT no va a aceptarlo”, advirtió.
El rechazo sindical se mantiene firme y se suma al malestar por la falta de diálogo. La CGT pidió formalmente una reunión con el Gobierno, pero aún no recibió respuesta.
La relación del Gobierno con la CGT y la UOCRA
En Balcarce 50 reconocen que podría haber un encuentro con la cúpula de la CGT para bajar tensiones. Sin embargo, el único canal formal con la central obrera sigue siendo el ministro del Interior, Diego Santilli.
De todos modos, varios dirigentes admiten que mantienen conversaciones informales con Santiago Caputo, asesor clave del presidente Javier Milei. Martínez confirmó el intercambio: “Caputo habla con distintos sectores y escucha el análisis de los trabajadores organizados”, señaló.
Qué viene ahora
Con la reforma laboral todavía sin un borrador final, el Gobierno busca acelerar los tiempos legislativos para que el proyecto llegue al Congreso durante las extraordinarias. Pero, con gremios en alerta y sin acuerdo político, el clima sigue cargado.
En el oficialismo reconocen que la negociación está lejos de cerrarse y que el debate podría tensarse aún más en diciembre, cuando se espere el documento final del Consejo de Mayo.
