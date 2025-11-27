Mayra Mendoza: "Tener la casa propia, dignifica"

En un acto que se llevó adelante en el Teatro Municipal, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, encabezó la firma de 198 escrituras destinadas a vecinos y vecinas de la comuna.

“Recién una mujer del barrio La Paz me decía que en su caso los trámites empezaron hace 40 años, y seguramente hay tres generaciones ya en esos barrios, en sus casas y en esos lugares que supieron habitar, y que con el tiempo se fue dando la posibilidad de tener derecho y seguridad jurídica para que se puedan escriturar esas tierras. Así que hoy estamos dando un paso más en esa regularización para que ustedes, como familias puedan tener esa posibilidad”, señaló Mayra Mendoza, acompañada por la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, Ceci Soler.

Al respecto, la intendenta y diputada electa por la provincia de Buenos Aires en representación de la tercera sección electoral, sostuvo: “Siempre lo decimos y lo repetimos, el sentido de nuestra gestión es que nuestros niños y niñas vivan mejor de lo que pudimos vivir nosotros. Estoy segura de que hay vecinos de los más chiquitos de nuestros barrios que hoy van a poder vivir con otra dignidad, distinto, en un barrio transformado, en un barrio más parecido a aquellos que quizás estaban siempre en el centro de las localidades, que lo que vivieron donde ustedes hoy habitan”.

“Hay mucho por hacer en Quilmes. Lo que necesitamos es que los vecinos y vecinas acompañen los proyectos de trabajo que generan estas cosas: dignidad, seguridad jurídica, tranquilidad, esto lo van a poder compartir con la familia. Tener el lote propio, casa propia y esto es algo que dignifica a la familia en su conjunto y le da tranquilidad para que ustedes puedan decirle a sus hijos o a sus nietos que es lo que tenemos. Y esto es lo que hay que reconocer y valorar”, finalizó.

Durante la jornada, se realizó la firma de 198 títulos a vecinos y vecinas de San Francisco Solano, Quilmes Oeste, Villa La Florida y La Paz en el marco de distintos programas e instrumentos que se aplican a lo largo y ancho del distrito y referidos a el Instituto de Vivienda; la Ley 10.830; Lotes Indexados - Ley 23.073; Plan Familia Propietaria - Ley 11.423; Programa Pro Tierra; Pro Tierra Expropiación - Ley 5.708; Provincia de Buenos Aires - Inmuebles Fiscales, y Régimen de Vivienda Familiar.

La regularización dominial constituye el cumplimiento de un derecho social inclusivo, ya que brinda seguridad jurídica a las familias, posibilita el arraigo definitivo en su comunidad, garantiza la transmisión segura del bien a hijos y nietos, permite acceder a créditos para ampliación o mejoras de la vivienda.

Esta gestión municipal a cargo de Mayra Mendoza, desde fines del año 2019, ha entregado hasta la fecha 3.316 títulos a familias de Quilmes: 2.038 títulos entregados a través de la Escribanía General de Gobierno, y 1.278 títulos entregados mediante el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad (Ley 24.374).

Participaron del acto la directora general de Viviendas local, Adriana Cittadino, y la escribana adscripta de la Escribanía General de la Provincia de Buenos Aires, Silvina Vargas.