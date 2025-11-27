Alak celebró el cumpleaños de la República de los Niños

Julio Alak dedicó unas palabras en sus redes sociales con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de la inauguración de la emblemática República de los Niños.

En efecto, indicó: "Cumple años la República de los Niños, el primer centro temático educativo de América Latina. En su hermoso diseño reproduce las instituciones de la democracia para que los niños aprendan jugando. Fue inaugurada el 26 de noviembre de 1951 por el gobernador Domingo Mercante y por el presidente Juan Domingo Perón".

Su similitud arquitectónica con Disneyland permitió el surgimiento de un mito urbano, el cual afirma que Walt Disney se inspiró en este parque para fundar varios años después el ubicado en California.​ Desde 1979, el complejo está en manos de la Municipalidad de La Plata.

Vale decir que en la República de los Niños, situada en el Camino General Belgrano a la altura de la localidad de Gonnet. Allí se puede disfrutar del Centro Cívico el cual consta de dos plazas principales unidas por una avenida central, al modo de la Avenida de Mayo. Además, y como lo hace la avenida porteña, une la Casa de Gobierno con la sede del Parlamento. La primera se encuentra sobre la Plaza San Martín, donde además se encuentra el Banco Infantil, la Capilla y el Museo del Muñeco.

La avenida central, de nombre María Elena Walsh, se encuentra flanqueada por restaurantes, tiendas de comida, de recuerdos y baños, hasta desembocar en la Plaza de las Américas, donde se encuentra la Legislatura, el Palacio de Justicia y la radio abierta del parque.

El lateral sur de esta plaza da una zona de juegos estilo arenero sobre el pasto y a un acceso peatonal, mientras que en el otro extremo la vereda se une con la Plaza de la Amistad, en donde se encuentra el cuartel de bomberos, la enfermería y la Estación Terminal del ferrocarril, además del sendero que conduce al resto del parque.

También está la Casa de Gobierno, el Banco Infantil, el Palacio de Cultura, el cual está inspirado en el Taj Mahal de Agra, con un Patio de los Leones de la Alhambra. Allí funciona el Museo Internacional del Muñeco. Con más de 2500 piezas de todo el mundo, es uno de los más importantes del rubro. Consta de 12 salas con muñecos, trajes y marionetas de 44 países de todos los continentes. También se puede disfrutar de la Capilla, el Palacio de Justicia, la Legislatura, el cuartel de Bomberos, la estación de tren y el área rural donde hay estatuas de Clemente, Hijitus, Manuelita, Patoruzú, Mafalda, entre otros. Las estatuas terminan a la altura del cruce con el ferrocarril que se dirige a la terminal.



Por otro lado, el intendente municipal de la ciudad de La Plata, Julio Alak, contó en su cuenta de la red social X (antes Twitter) que participó de la apertura del congreso internacional que celebra el 60° aniversario de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Al respecto, el mandamás de la capital bonaerense dijo: "Es un honor acompañar a la Facultad de Odontología en este aniversario, que refleja seis décadas de formación, investigación y compromiso con la salud pública. Un evento que renueva esa vocación, pensando los nuevos desafíos de la educación y la atención odontológica, fortaleciendo el vínculo con la comunidad platense".

E informó que "Además, durante el acto de apertura homenajeamos con el diploma Doctor Honoris Causa a la profesora emérita Dra. María Mercedes Medina".