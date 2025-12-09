La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) aseguró este martes que el paro nacional convocado en rechazo a la reforma laboral del Gobierno alcanzó “un acatamiento promedio que supera el 90%”, según afirmó su secretario general, Rodolfo Aguiar. La protesta incluye una movilización central al Congreso en pleno debate político por los cambios que impulsa el Ejecutivo.

En la Ciudad de Buenos Aires, los estatales que se adhieran a la medida abandonarán sus lugares de trabajo a las 10.30 para dirigirse hacia la Plaza del Congreso, punto de concentración principal de la jornada.

El reclamo del gremio y las críticas a la reforma

En declaraciones radiales, Aguiar sostuvo que la medida de fuerza busca frenar “una reforma laboral absolutamente regresiva, pro mercado”, que —según el dirigente— tiene como objetivo “disciplinar a la fuerza de trabajo” y avanzar sobre derechos adquiridos.

Para el titular de ATE, el Gobierno intenta “vender pasado por futuro”, al considerar que el proyecto es una reedición de normativas aplicadas en otras crisis económicas. En esa línea, recordó que la iniciativa oficial guarda similitudes con la llamada “Ley Banelco” del año 2000, durante la presidencia de Fernando de la Rúa, una reforma que —según planteó— derivó en un fuerte incremento del desempleo.

El sindicalismo y el debate sobre los “privilegios”

Aguiar rechazó además lo que calificó como “una idea falsa” instalada por el Ejecutivo, en la que se acusa al sindicalismo de oponerse a la reforma para sostener privilegios internos. Por el contrario, sostuvo que los gremios están dispuestos a discutir cambios reales en los procesos de trabajo siempre que no impliquen pérdida de derechos.

“Queremos una reforma que incorpore tecnología, inteligencia artificial y robótica en los sectores laborales, pero sin reducir salarios ni precarizar. Eso sí generaría empleo”, remarcó el dirigente, al insistir en que la iniciativa oficial no impulsa productividad ni crecimiento económico.

Una jornada de presión en el Congreso

La protesta de ATE se concentra en el Congreso, donde el Gobierno busca acelerar la aprobación de su paquete de reformas antes de fin de año. El gremio anticipó que mantendrá el plan de lucha si el oficialismo avanza con un texto que, según denunciaron, “retrocede décadas en derechos laborales básicos”.

El Ejecutivo, por su parte, considera que los cambios son necesarios para modernizar el mercado laboral y flexibilizar contrataciones, en un contexto de caída del empleo formal y tensiones crecientes con sectores sindicales.

La movilización de este martes se convierte así en una de las expresiones gremiales más fuertes contra el paquete laboral del Gobierno, en un clima político atravesado por negociaciones, presiones cruzadas y un Congreso que será escenario clave en las próximas semanas.