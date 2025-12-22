Marino encabezó una nueva entrega de viviendas y anunció avances en obras y salarios
El municipio concretó una nueva entrega del Plan 53 Viviendas, avanzó con obras de iluminación en Bahía San Blas y realizó el pago del aguinaldo y un bono a trabajadores municipales.Municipales22 de diciembre de 2025Andrés Montero
El intendente de Carmen de Patagones, Ricardo Marino, concretó una nueva entrega de vivienda en el marco del Plan 53 Viviendas, sumando un nuevo avance en una iniciativa que había permanecido paralizada durante varios años y que fue retomada por la actual gestión municipal.
El acto contó con la presencia de la secretaria de Planeamiento, Obras y Servicios, Pamela Baffoni, quien acompañó al jefe comunal durante la entrega de la unidad habitacional, que forma parte de un plan que se encuentra en su etapa final de ejecución.
Avances del Plan 53 Viviendas
Con esta nueva adjudicación, ya son 16 las viviendas entregadas durante la actual gestión municipal. Según se informó, resta solo una unidad habitacional para completar en su totalidad el Plan 53 Viviendas, la cual se encuentra actualmente en su fase final de construcción.
Desde el Municipio se recordó que estas viviendas habían quedado paralizadas durante varios años. Frente a ese escenario, al inicio de su gestión, el intendente Ricardo Marino tomó la decisión de finalizar las obras utilizando fondos propios, ejecutándolas por administración municipal a través de la Secretaría de Obras Públicas.
Esta política de reactivación de viviendas tiene como objetivo dar respuesta a familias que aguardaban desde hace décadas la posibilidad de contar con su hogar propio, completando así un proyecto largamente esperado en el distrito.
Obras de iluminación en Bahía San Blas
En paralelo, la Delegación Municipal de Bahía San Blas, dependiente de la Secretaría de Gobierno, informó que se están desarrollando trabajos de colocación de farolas LED en distintos puntos de la localidad. Las tareas se encuentran a cargo de la Cooperativa de Electricidad.
Las obras comprenden la instalación de nuevas luminarias en sectores considerados estratégicos de la villa, entre ellos la entrada principal, el área del camping municipal, la plaza y el monumento donde se encuentra la bandera, ubicado frente al mar.
Estas acciones tienen como finalidad mejorar la iluminación urbana, reforzar la seguridad y embellecer los espacios públicos, contribuyendo a una mejor calidad de vida para vecinos y vecinas, además de fortalecer la infraestructura de la localidad.
Pago de aguinaldo y bono a trabajadores municipales
Por otra parte, la Municipalidad de Patagones informó que el viernes 19 de diciembre se realizó el depósito del Sueldo Anual Complementario (SAC), correspondiente al aguinaldo, para los trabajadores municipales.
Asimismo, en esa misma fecha se abonó la primera cuota del bono de fin de año acordado con las entidades gremiales. El monto de esta cuota fue de $150.000 y se encuadra dentro de los acuerdos alcanzados en el ámbito de la mesa paritaria.
Desde el Ejecutivo local se precisó que el pago estuvo disponible a partir del sábado 20 de diciembre, a través de los medios habituales, cumpliendo así con los compromisos asumidos con el personal municipal.
