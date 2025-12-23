La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, desarrolló en los últimos días una intensa agenda de actividades vinculadas a la producción, la cultura y el fortalecimiento del entramado comunitario, con acciones que pusieron el foco en el desarrollo local, la identidad y los espacios de encuentro.

Avances en el Mercado Agroganadero

En ese marco, Fassi visitó el Mercado Agroganadero para recorrer los avances que se están llevando adelante en el predio. Durante la recorrida, se interiorizó sobre las mejoras en marcha y mantuvo un encuentro de trabajo en el que se avanzó sobre una agenda conjunta.

Desde el Municipio destacaron la importancia de seguir acompañando al principal polo ganadero del país, al que definieron como un motor de desarrollo regional, producción y empleo. La visita se enmarca en una línea de trabajo orientada a fortalecer la actividad productiva y su impacto en la economía local y regional.

Cultura como espacio de identidad y encuentro

Otra de las actividades de la intendenta fue una reunión con Yamila Cafrune, con quien dialogó sobre distintos proyectos culturales para Cañuelas. En ese encuentro, Fassi remarcó la importancia de la cultura como un espacio de encuentro, identidad y construcción colectiva.

En ese sentido, la jefa comunal expresó la decisión de continuar potenciando la cultura y de acompañar a cada una de las instituciones de la comunidad, reafirmando el rol central que tienen las expresiones culturales en la vida social del distrito.

Un nuevo parque y reconocimiento a deportistas

Además, en el día del nacimiento del Papa Francisco, Marisa Fassi encabezó la inauguración de un parque que lleva su nombre. El nuevo espacio cuenta con canchas de fútbol, juegos infantiles y distintos sectores destinados a la recreación y el disfrute de vecinos y vecinas.

Durante la jornada también se realizó un reconocimiento a deportistas y se llevó adelante la firma de convenios con instituciones locales, en un acto que combinó la puesta en valor del espacio público con el acompañamiento a entidades de la comunidad.

Una gestión con eje en el desarrollo integral

Las distintas actividades forman parte de una agenda que articula producción, cultura, deporte y espacios públicos, con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de Cañuelas. Desde el Municipio señalaron que estas acciones buscan consolidar políticas que promuevan el crecimiento, la identidad local y la participación comunitaria.