Fassi impulsó producción, cultura y espacios públicos en Cañuelas
La intendenta visitó el Mercado Agroganadero, mantuvo un encuentro cultural y encabezó la inauguración de un nuevo parque en la ciudad.Municipales23 de diciembre de 2025Andrés Montero
La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, desarrolló en los últimos días una intensa agenda de actividades vinculadas a la producción, la cultura y el fortalecimiento del entramado comunitario, con acciones que pusieron el foco en el desarrollo local, la identidad y los espacios de encuentro.
Avances en el Mercado Agroganadero
En ese marco, Fassi visitó el Mercado Agroganadero para recorrer los avances que se están llevando adelante en el predio. Durante la recorrida, se interiorizó sobre las mejoras en marcha y mantuvo un encuentro de trabajo en el que se avanzó sobre una agenda conjunta.
Desde el Municipio destacaron la importancia de seguir acompañando al principal polo ganadero del país, al que definieron como un motor de desarrollo regional, producción y empleo. La visita se enmarca en una línea de trabajo orientada a fortalecer la actividad productiva y su impacto en la economía local y regional.
Cultura como espacio de identidad y encuentro
Otra de las actividades de la intendenta fue una reunión con Yamila Cafrune, con quien dialogó sobre distintos proyectos culturales para Cañuelas. En ese encuentro, Fassi remarcó la importancia de la cultura como un espacio de encuentro, identidad y construcción colectiva.
En ese sentido, la jefa comunal expresó la decisión de continuar potenciando la cultura y de acompañar a cada una de las instituciones de la comunidad, reafirmando el rol central que tienen las expresiones culturales en la vida social del distrito.
Un nuevo parque y reconocimiento a deportistas
Además, en el día del nacimiento del Papa Francisco, Marisa Fassi encabezó la inauguración de un parque que lleva su nombre. El nuevo espacio cuenta con canchas de fútbol, juegos infantiles y distintos sectores destinados a la recreación y el disfrute de vecinos y vecinas.
Durante la jornada también se realizó un reconocimiento a deportistas y se llevó adelante la firma de convenios con instituciones locales, en un acto que combinó la puesta en valor del espacio público con el acompañamiento a entidades de la comunidad.
Una gestión con eje en el desarrollo integral
Las distintas actividades forman parte de una agenda que articula producción, cultura, deporte y espacios públicos, con el objetivo de fortalecer el desarrollo integral de Cañuelas. Desde el Municipio señalaron que estas acciones buscan consolidar políticas que promuevan el crecimiento, la identidad local y la participación comunitaria.
Serra y Acerbo firmaron acta para infraestructura escolar
La intendenta de Daireaux, María Serra, junto al Diputado provincial Alejandro Acerbo encabezaron una reunión de gestión vinculada a la Escuela N° 10.
General Las Heras: educación universitaria y transformación urbana
El Intendente Javier Osuna encabezó la firma del convenio para dictar la Licenciatura en Educación Física, mientras se puso en marcha la primera etapa del ensanchamiento de la calle "2 de Abril" en la localidad de Hornos.
Avanza la Ruta del Cereal y se consolida una obra clave para Guaminí y la región
Con 16 kilómetros de pavimento y señalización completa, la Ruta del Cereal se afianza como un eje central para el desarrollo local y regional.
Tordillo celebró un nuevo aniversario a pura fiesta
La identidad y la tradición brillaron durante dos jornadas llenas de actividades: bailes, shows, la carrera aniversario, una feria de emprendedores y artesanos más un variado paseo gastronómico.
Villa Gesell al rojo vivo: murió un turista y guardavidas denuncian fallas en la gestión de Barrera
El hecho ocurrió en un contexto de reclamos formales y advertencias previas del gremio, que ahora pone en foco la respuesta municipal y el sistema de seguridad en las playas, a pocos días de inaugurada la temporada de verano.
Mar del Plata inicia el verano 2026 con reservas y expectativas en alza
Con el arranque oficial del verano 2026, distintos actores del turismo local evaluaron el escenario y marcaron indicios positivos y desafíos.
Números que incomodan: Scioli frena mediciones del Indec
Daniel Scioli dejó de financiar encuestas del Indec tras datos alarmantes del turismo. Caída de visitantes, fuga de dólares y fuerte polémica.