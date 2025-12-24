Chaves promueve celebraciones sin pirotecnia para unas fiestas más inclusivas y seguras

Desde el Municipio recuerdan que los ruidos fuertes generados por la pirotecnia provocan miedo, estrés, crisis de hipersensibilidad y situaciones de riesgo. Estos efectos impactan especialmente en personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), personas mayores, niños y niñas, así como también en animales y mascotas. Además, la pirotecnia sonora afecta la integridad física de las personas y el ambiente.

En este sentido, Chaves Municipio destaca que se encuentra vigente en la Provincia de Buenos Aires la Ley Provincial N.º 15.406, conocida como Pirotecnia Cero, que prohíbe el uso de pirotecnia sonora y promueve celebraciones más cuidadas y responsables.

Desde la gestión municipal se invita a elegir alternativas sin ruido, fomentando el respeto, la empatía y la convivencia. Celebrar sin pirotecnia es una manera concreta de cuidarnos entre todos y de garantizar que las fiestas sean realmente felices para toda la comunidad.