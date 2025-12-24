Chaves promueve celebraciones sin pirotecnia para unas fiestas más inclusivas y seguras

En el marco de las celebraciones de fin de año, el Municipio impulsa una campaña de concientización para promover festejos sin pirotecnia sonora, con el objetivo de cuidar a la comunidad y garantizar celebraciones más inclusivas, seguras y respetuosas.

Municipales24 de diciembre de 2025Soledad CastellanoSoledad Castellano

Desde el Municipio recuerdan que los ruidos fuertes generados por la pirotecnia provocan miedo, estrés, crisis de hipersensibilidad y situaciones de riesgo. Estos efectos impactan especialmente en personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA), personas mayores, niños y niñas, así como también en animales y mascotas. Además, la pirotecnia sonora afecta la integridad física de las personas y el ambiente.

Lucía Gómez, intendenta de Adolfo Gonzales Chaves

En este sentido, Chaves Municipio destaca que se encuentra vigente en la Provincia de Buenos Aires la Ley Provincial N.º 15.406, conocida como Pirotecnia Cero, que prohíbe el uso de pirotecnia sonora y promueve celebraciones más cuidadas y responsables.

JCPJosé C. Paz reafirmó su compromiso con la educación

Desde la gestión municipal se invita a elegir alternativas sin ruido, fomentando el respeto, la empatía y la convivencia. Celebrar sin pirotecnia es una manera concreta de cuidarnos entre todos y de garantizar que las fiestas sean realmente felices para toda la comunidad.

¿Cómo evalúa la gestión del Presidente Milei en estos dos años de Gobierno?

Buena

Regular

Mala

Te puede interesar
Populares
FELICITACIONES POR EL PREMIO - FUISTE SELECCIONADO Y EL SERVICIO SERA GRATUITO

Suscríbete al Resumen diario de Noticias DESTACADAS. Es exclusivo y limitado