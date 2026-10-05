Nueva rotonda y pavimento: Ramallo transforma uno de sus accesos estratégicos

La Municipalidad de Ramallo formalizó la firma del convenio que permitirá comenzar la construcción de una nueva rotonda en la intersección de la Ruta Provincial 51 y avenida Dusso, una intervención que apunta a transformar uno de los principales puntos de conexión entre Ramallo y Villa Ramallo.

El acuerdo fue celebrado con la empresa VentaMat S.A., que estará a cargo de la ejecución bajo la modalidad “llave en mano”, mientras que el área municipal de Obras Públicas tendrá la responsabilidad de supervisar los trabajos.

Una nueva rotonda para ordenar el tránsito

Uno de los principales componentes del proyecto será la construcción de la rotonda en Ruta 51 y avenida Dusso.

La intervención busca ordenar la circulación en un sector de tránsito importante y generar mejores condiciones de seguridad vial para quienes se desplazan entre ambas localidades.

Además de modificar la dinámica vehicular, la obra permitirá renovar uno de los accesos considerados estratégicos dentro del partido.

750 metros de nuevo pavimento

El proyecto contempla también la ejecución de 750 metros de pavimento de hormigón.

El nuevo tramo se extenderá desde la Ruta Provincial 51 hasta el barrio El Matadero, complementando la construcción de la rotonda y ampliando el alcance de la intervención.

De esta manera, los trabajos no estarán concentrados únicamente en la intersección, sino que abarcarán una parte importante del corredor.

Una obra prevista en 120 días

Según lo informado por el Municipio, el plazo de ejecución previsto es de 120 días.

Con el convenio ya formalizado, la empresa podrá comenzar los trabajos mientras el área de Obras Públicas municipal tendrá a su cargo el seguimiento de las distintas etapas.

La modalidad “llave en mano” implica que VentaMat S.A. se encargará de la ejecución integral contemplada en el acuerdo.

Mejor conexión entre Ramallo y Villa Ramallo

Uno de los objetivos centrales es fortalecer la vinculación entre Ramallo y Villa Ramallo.

La combinación entre la nueva rotonda y el pavimento permitirá mejorar uno de los corredores que conectan ambas localidades y acompañar el crecimiento urbano registrado en el sector.

La obra apunta además a generar una circulación más ordenada en una zona que funciona como acceso y punto de conexión dentro del distrito.

Poletti destacó la inversión en infraestructura

El intendente Mauro Poletti resaltó la importancia de continuar avanzando con obras que permitan modernizar la infraestructura pública de Ramallo.

Desde la gestión municipal plantearon que este tipo de intervenciones resultan necesarias para acompañar el crecimiento y el desarrollo de distintas zonas del partido.

En ese sentido, la obra fue presentada como una transformación que combina mejoras en la conectividad con mayores condiciones de seguridad.

Una nueva fisonomía para el sector

La intervención también tendrá un impacto sobre el entorno urbano.

La incorporación de pavimento de hormigón y la modificación de la intersección permitirán darle una nueva configuración a todo el sector comprendido entre la Ruta 51 y el barrio El Matadero.

El Municipio apunta a que la obra no solo resuelva cuestiones vinculadas con la circulación, sino que contribuya a poner en valor uno de los ingresos estratégicos del distrito.

Infraestructura y seguridad vial

Con el inicio de los trabajos, Ramallo suma una nueva intervención de infraestructura vial.

El proyecto combina una solución para ordenar el tránsito con la ampliación del pavimento y la mejora de la conexión entre dos de las principales localidades del partido.

La administración de Poletti destacó que la iniciativa busca acompañar el desarrollo urbano con infraestructura que brinde mayor seguridad y mejores condiciones de circulación.