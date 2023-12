-¿Qué lectura hace del DNU y la Ley Ómnibus del presidente Javier Milei?

Escuché muchas veces que se está poniendo en peligro a la democracia, pero lo tenemos que repetir y hacer carne. Es preocupante que un presidente elegido democráticamente pretenda gobernar a través de un DNU y su correlato que es la Ley Ómnibus. Es una situación más que preocupante y de una gravedad que no sé si tomamos conciencia. Ya no es el Congreso que año a año vela por sí o por no.

-Las universidades también están en riesgo por el ajuste de Milei. El Consejo Interuniversitario Nacional advirtió que los recursos se agotarán en cuatro meses.

Pensar en el mismo presupuesto del 2023 para el 2024 con una inflación cercana al 180 por ciento hace que en tres o cuatro meses se agote. Tenemos que tener en cuenta que dentro del presupuesto el 90 por ciento es salario y el resto es para poner en funcionamiento la universidad.

También es grave que en la Ley Ómnibus se avance sobre el arancelamiento a estudiantes extranjeros cuando el porcentaje es mínimo y, por lo general, está relacionado con intercambios.

-En este marco, la articulación de acciones entre las federaciones docentes será fundamental.

Si, por supuesto, estamos en contacto permanente preparándonos para comenzar las actividades en febrero coordinando acciones en conjunto teniendo en cuenta que de la mano del presupuesto viene el salario.

Estimamos que nuestro salario en febrero va a tener una perdida de entre el 40 y el 50 por ciento por eso estamos pidiendo que se convoque a la paritaria con urgencia.