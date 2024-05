–María Rosa, llevaron a cabo la primera reunión de la comisión de Trabajo y Legislación Social de la Cámara alta. Usted es presidenta de este espacio. Me imagino que pudieron abordar diferentes proyectos de declaración, de leyes también, teniendo en cuenta el contexto más que delicado para el empleo que, según los últimos datos oficiales, ha registrado cuatro meses consecutivos a la baja.

Sí, y aparte, la discusión en la comisión es mientras por otro lado despiden trabajadores de empresas tercerizadas, como GPS en Aeroparque y en Ezeiza, mientras despiden 400 trabajadores de supermercados, mientras despiden trabajadores de Fate. La verdad es que es una situación extremadamente preocupante, y que ya venimos de los despidos de los trabajadores estatales. Así que sí, es una situación muy compleja.

Ha habido también en la comisión el tratamiento de declaraciones de repudio por los despedidos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y dejamos pendiente de estudio y de debate un proyecto de ley que tiene que ver con temas previsionales de los trabajadores de casinos, que espero en la próxima reunión podamos dictaminar.

–¿Qué objetivos encarará este año para esta comisión, que es fundamental en el contexto que veníamos hablando, tan delicado para tantos trabajadores argentinos?

Por supuesto que la idea es poder dar tratamiento a todos los proyectos que se presenten, de todos los bloques de senadores de la provincia de Buenos Aires. Y prestar especial atención a las cuestiones de continuidad de fuentes de trabajo. Lo que pasa es que nuestra acción política puede ser, por ejemplo, como pasó en la primera sesión que tuvimos, la posibilidad de dar dictamen y tratamiento favorable en la Cámara a la cuestión de las empresas recuperadas, evitar desalojos que tengan que ver con mandas judiciales y también el tema de tarifas, que es muy importante.

Las recuperadas son empresas que, sobre todo durante la crisis del 2001, pero bastante antes, desde el año ’98, fueron lugares de trabajo en los cuales los empresarios abandonaron la fuente de trabajo y muchas veces no solamente dejaron deudas a proveedores y a trabajadores, sino que dejaron las máquinas, y los trabajadores pudieron ponerlas de pie nuevamente, producir, lograr estándares de calidad.

Por ejemplo, yo he visitado Canale, en la localidad de Lavallol, y es una empresa recuperada que da orgullo, que ha logrado incluso el aval de la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (Acumar) con el tema del tratamiento de recibos industriales. Y visitás empresas de textiles, empresas frigoríficas, empresas del cuero recuperadas, gráficas de envases, de tintas... Es enorme. Y en ese caso pudimos tomar una iniciativa que venía del sector, del Movimiento de Empresas Recuperadas. Estamos trabajando en algunas leyes que tengan que ver con el sector. Y fundamentalmente yo te diría que nuestra tarea es llegar a promover, a dictaminar y a aprobar leyes que tengan a los sujetos trabajadores, empresarios, pymes como protagonistas y al Estado provincial.

–Días atrás, y en relación a la salud, parte del bloque de senadores se reunió con el ministro Nicolás Kreplak en relación a algunos proyectos que el Ejecutivo tiene en agenda en materia sanitaria, como por ejemplo la industria farmacéutica, el sistema de emergencias de salud. ¿Le parece que es tiempo de que se lleven adelante estas iniciativas del Ejecutivo? ¿Qué balance puede hacer de la reunión con el ministro de Salud?

Bueno, primeramente te diría que hay un gran tema, que es que el ministro ya haya anticipado presentando en Senadores una ley que ingresó por Diputados: me parece muy valioso. Y la pregunta que vos hacés es una pregunta que hizo una senadora radical que me parece pertinente.

Nosotros creemos que es este el momento de adelantarnos a situaciones que ya se vienen trabajando desde hace mucho. De hecho, existen en el Estado provincial direcciones que tienen que ver con emergencias y un laboratorio provincial, como es el Tomás Perón, pero el objetivo de utilizar esta figura, como decía el ministro en su visita, tiene que ver con mejorar los resultados de la gestión: fortalecer el sistema de emergencias de la provincia de Buenos Aires, colaborar con los municipios para el recupero de costos (que actualmente es casi inexistente), fortalecer la producción pública de medicamentos para garantizar suministro. Nosotros ya hemos visto el alto costo de los medicamentos, la concentración de laboratorios privados y también, la baja de abastecimiento de medicamentos por parte de los programas que históricamente han abastecido a los municipios, como el Remediar o el Sumar. Entonces, me parece que el momento es altamente oportuno.

–Se lo pregunto, más que nada, porque desde el PRO, principalmente, ya se mostraron en contra de estas iniciativas: no las van a acompañar, eso han anunciado, porque “no es momento de generar nuevas superestructuras”. Así lo manifiestan ellos.

Bueno, esto es un error. La estructura ya está. Los trabajadores ya están. Son trabajadores del Tomás Perón y son trabajadores que trabajan en la Dirección de Emergencias. No se está planteando creación de estructuras; se está planteando eficientizar la gestión, sobre todo, administrativa y política y práctica del Estado. ¿Por qué? Porque también se trata de interrelacionar laboratorios públicos, como es el de Rosario, por ejemplo, en el que actualmente la provincia de Buenos Aires está adquiriendo misoprostol y otros medicamentos. El Tomás Perón está produciendo metformina, que tiene que ver con la diabetes.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

O sea, de lo que se trata es de eficientizar una gestión, no de crear nueva estructura. Ese es un viejo y casi te diría un tanto chicanero caballito de batalla. No se trata de una cuestión ideológica; se trata de una cuestión práctica, de eficiencia técnica y administrativa a la hora, incluso, de complementar producciones no sólo de la provincia de Buenos Aires, sino de otras provincias. Córdoba también tiene su laboratorio; hay un ejemplo de recupero del tema de emergencias vinculado al funcionamiento en CABA, de una empresa también.

Bueno, yo creo que hay que seguir debatiéndolo y hay que utilizar la mayor rigurosidad a la hora de discutir este tema.

–De acuerdo a su experiencia en el Congreso de la Nación (hasta hace poco tiempo usted ocupaba una banca en la Cámara de Diputados de la Nación), me gustaría conocer su consideración con respecto al debate de la Ley Bases. Por estas horas se está debatiendo en las comisiones del Senado Nacional. ¿Qué pasa si se llega a aprobar esta ley? ¿Cómo impacta en el pueblo argentino?

La verdad que la aprobación de la ley es de alto riesgo para todos los sectores de nuestro pueblo. Desde las mujeres y el tema previsional, laboral, de empobrecimiento...

En el caso de las moratorias, han podido jubilarse mujeres que de lo contrario quedarían sin jubilación por falta de regularización de aportes, no porque no hayan trabajado, sino por un empleador que no aportó o porque se trabajó en negro. Mayoritariamente las mujeres trabajan en el servicio doméstico y eso hace que en muchos casos no tengan aportes. Bueno, la moratoria previsional desaparece. Y el tema de la mayor edad y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que es una resolución que deja sin la posibilidad de que el cónyuge o la persona con la cual se comparte la vida pueda recibirla. Ahí hay un tema de precarización y de exclusión bastante importante.

Por otro lado, existe el famoso Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Estuve escuchando la presentación de un empresario, vicepresidente de la Asociación de Supervisores de la Industria Metalmecánica de la República Argentina (Asimra), y la verdad que me resultó muy impactante. Yo sugiero que todos lo escuchemos, por lo que significa en términos no sólo de pérdida de soberanía, sino de desindustrialización. Yo te diría que es una posibilidad de generar empobrecimiento generalizado. Nosotros en la Argentina hemos desarrollado un alto conocimiento. Este vicepresidente de ASIMRA comentaba cómo su industria, que tiene que ver con luminarias, pero tiene que ver también con mucha innovación tecnológica, tiene pasantes de escuelas industriales, pero también de universidades, se ha ido generando a partir de un garaje donde se producía a unas plantas, a poder exportar a distintos países de Latinoamérica, tener normas de calidad muy eficientes, y cómo el RIGI impactaría incluso en la recaudación del Estado, no solamente en pérdida de soberanía, cuando se trata de decir que las empresas o los capitales de inversión multinacionales podrían no sólo importar todos los productos que necesiten para las producciones, en estos casos sin impuestos, y después de tres años retirar todos los fondos de ganancias que tienen al exterior. Por lo tanto, nuestro país viviría un proceso de empobrecimiento generalizado, y el Estado no tendría ninguna capacidad de redistribuir.

Hay un concepto de entrega, de colonia. Cristina Fernández de Kirchner, hace pocos días, en una reunión que en homenaje a Eva Perón, decía: “Es el estatuto del coloniaje”. Y yo creo que es tal cual.