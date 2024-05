Entrevista GLP. Guillermo Britos reclamó “cambiar la formación” de los policías

–¡Qué importante es recaudar en tiempos de vacas flacas! (Javier) Milei llama a no pagar los impuestos. ¿Qué piensa al respecto?

Bueno, es muy difícil escuchar a un presidente, que tiene que administrar los recursos del país, decir que no se paguen los impuestos. Es como si yo saliera a decir a la plaza de Chivilcoy que no me paguen las tasas. Al otro día no puedo recolectar los residuos.

Muchas veces se dice que los municipios aumentan los impuestos. Nosotros no cobramos impuestos: impuestos cobran la Provincia y la Nación. Nosotros cobramos tasas. Y las tasas tienen que ver con los servicios que brindamos. O sea, se cobra la tasa de alumbrado, barrio y limpieza (justamente no alcanza, por supuesto que no alcanza para lo que es la recolección de residuos: todos sabemos lo que pasó con el combustible en estos últimos meses y lo que antes salía dos, hoy sale seis). Entonces, si yo pido o si alguien pide que no paguen las tasas, los municipios dejan de funcionar.

La verdad que yo les agradezco a los vecinos de Chivilcoy el extraordinario esfuerzo que hacen para pagar las tasas, como la tasa vial (que no es la tasa vial que se está escuchando en estos días que es la de combustible; acá no tenemos esa tasa), que es para reparación y para conservación de caminos rurales. Tenemos 1500 kilómetros de caminos rurales acá, de los cuales ya estabilizamos con piedra caliza y con escoria más de 200, y esos tienen garantizado el acceso a sus localidades y a sus campos. Y hay que seguir trabajando para eso. Pedir que no se paguen las tasas sería un delirio, y lo mismo pienso de que se pida que no se paguen los impuestos nacionales. Estaría de acuerdo con que eso lo diga algún diputado de izquierda o que lo diga alguien que no está gobernando. Si vos estás gobernando, no podés pedir que la gente no pague los impuestos.

–Guillermo, sé que es un intendente muy preocupado por la temática de la seguridad. Su vida se ve atravesada, precisamente, por esta temática. ¿Cómo ve el ámbito de la seguridad en la Provincia de Buenos Aires? ¿Cómo es su trabajo con el Ministerio, cuando a lo mejor la experiencia de recorrer tanto la provincia nos levanta algún comentario por parte de varios intendentes de que habría muchas cosas por mejorar?

Sí, por supuesto que hay muchísimas cosas por mejorar. Te la divido en dos partes. La inseguridad del conurbano está insufrible. Yo hablo permanentemente con vecinos, porque me ha tocado ser jefe departamental de Lanús, de Lomas (de Zamora), de Avellaneda, de San Martín, de Caseros, de Tres de Febrero, de San Miguel. Conozco prácticamente todo el conurbano y Mar del Plata, que es prácticamente el conurbano un poco más alejado. Y la están pasando mal. La están pasando muy mal, con mucho delito, con poca respuesta judicial.

Es fundamental para cortar el delito que cuando vos metés preso a alguien, ese alguien quede preso. Porque si no, al otro día está cometiendo otro delito. Hay mucha problemática con los menores. Ayer veía que menores de 14, 15 años son traídos de Chile a cometer delitos acá, sabiendo que son inimputables, porque hasta los 16 años no hay forma de hacer nada: hagan lo que hagan, no tenés forma de hacer nada desde lo legal.

Y después, el interior. En el interior nosotros tenemos un grave problema hoy, que lo hablé con el gobernador (Axel Kicillof). Hace cinco años que todos los egresados del interior van al conurbano. ¿Esto qué genera? Que el chico que es de Chivilcoy, de Rojas, de Bragado, termina trabajando en La Matanza, y al poquito tiempo sacó carpeta médica y no va más. Entonces vos formaste un policía, le estás pagando un sueldo y ese policía no trabaja ni en su ciudad ni donde fue destinado. Eso hay que resolverlo. Hay que cambiar la formación, y sobre todo, adónde va cada egresado.

Porque además, ayer se suicidó el policía número 19 en lo que va del año. Cuando yo era jefe de policía, 19 muertos por la delincuencia en un año era una bestialidad. En un año. Pasaron cuatro meses de este año y ya hay 19 suicidados. Uno de ellos vivía en Villarino y trabajaba en La Matanza. Cualquiera de nosotros que tenga que hacer 800 kilómetros para ir a un trabajo no va a ir, porque no le alcanza la plata ni para el viaje. O sea, lo que vos cobrás de sueldo lo tenés que gastar en viaje.

Entonces, ese es un tema a modificar con el Ministerio, que está perjudicando a los municipios del interior, porque no tienen policías nuevos y además, tampoco esos policías, que están cobrando un sueldo, trabajan. Es imposible que alguien vaya a trabajar de Chivilcoy a La Matanza día por medio; no existe. O te vas a vivir a La Matanza o no vas. Y terminan no yendo. Creo que lo entendió el gobernador, y me parece que se va a resolver.