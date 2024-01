La fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, denunció este miércoles que el mismo grupo que habría asesinado al excandidato presidencial Fernando Villavicencio estaría buscando atentar en su contra.

“Hemos recibido alertas de cómo están adquiriendo las mismas municiones y el mismo grupo encargado de haber asesinado a Fernando Villavicencio ha sido contratado para callar la voz de la fiscal”, dijo Salazar durante una audiencia en la Corte Nacional de Justicia, en Quito, citada por El Universo.

La audiencia se realizó para la vinculación de ocho personas más, acusadas de delincuencia organizada, al caso ’Metástasis’, considerado por la Fiscalía como el operativo “más grande en la historia” del país que se ha realizado contra las redes de corrupción y narcotráfico que han permeado las instituciones del Estado.

En su intervención, Salazar dijo que quien estaría detrás del plan para atentar contra ella y su familia es Fabricio Colón Pico, conocido delincuente quiteño que ha sido asociado a la banda criminal Los Lobos.

“Lo digo con nombre y apellido. Ahora sí, vengan a asesinarme”, expresó la fiscal, según recoge Primicias.

En su declaración, la funcionaria añadió: “Es momento de decirle a todo el Ecuador que la Justicia no estará de rodillas, impasible, inmutada, ni derrotada ante sus agresores, mientras que los funcionarios que no hemos cedido a la delincuencia organizada en la Fiscalía, y por supuesto en la Corte Nacional, en la Judicatura y en la Policía, actuemos bajo los principios que rigen nuestra vida en sociedad. No nos van a callar”.

El caso del excandidato

Villavicencio fue asesinado el pasado 9 de agosto, cuando salía de un mitin de campaña al norte de Quito, apenas 11 días antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales anticipadas en las que participaría.

Para febrero próximo está prevista la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra seis personas que han sido señaladas como autores materiales del homicidio, aunque la Fiscalía continúa con la investigación de los autores intelectuales.

En principio eran 13 los imputados, pero siete de ellos fueron asesinados en octubre pasado; seis de ellos en la Penitenciaría del Litoral, en la provincia de Guayas, donde se encontraban recluidos y otro en una cárcel de Quito.

