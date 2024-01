¿Cuándo vuelve a jugar la Selección en el Preolímpico?

La Selección argentina Sub 23 empató 1 a 1 de forma agónica con Paraguay en su debut en el Torneo Preolímpico Sudamericano y su próximo partido será este miércoles frente a Perú, en busca de la primera victoria en el certamen.

Argentina, que integra el Grupo B que completan Uruguay y Chile, se medirá con Perú desde las 20:00 (hora de Argentina) en el Polideportivo Misael Delgado.

El seleccionado albiceleste no pudo debutar con un triunfo pero rescató un punto sobre el final ante Paraguay con un gol de Luciano Gondou.

“El análisis es que, a mi manera de ver, fuimos el equipo que llevó el peso del partido, el que generó más situaciones. Lamentablemente, en esa jugada aislada del penal, que a mi criterio es dudoso aunque no me gusta hablar de los árbitros, se pusieron en ventaja. Sí valoro la búsqueda de ir por el partido. En los primeros 15 minutos generamos tres situaciones de gol, no convertimos y se emparejó”, señaló el entrenador Javier Mascherano.

Y agregó: “En el segundo tiempo, los cambios refrescaron al equipo, generamos situaciones. Nos pegó de lleno el penal. Pero me quedo con las cosas positivas, ir a buscar el partido y tener la recompensa. Era importante no perder, claramente. Empezar perdiendo es un gran problema en este tipo de torneos. Ahora a seguir buscando el mejor nivel”.

“Está claro que la realidad es que cada vez que la Selección compite tiene por objetivo pelear por lo más alto, la clasificación a las Olimpiadas. De todo, yo voy a ser responsable. Lo tengo más que claro. Lo vivo con naturalidad, me gusta el desafío y me siento muy respaldado por los jugadores. Eso es lo más importante”, cerró Mascherano. (NA)