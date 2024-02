El dirigente social Juan Grabois denunció penalmente hoy a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por "incumplimiento de los deberes de funcionario público" por "no disponer la entrega de alimentos" en comedores barriales y comunitarios.

Según el objeto de la denuncia presentada por Grabois y compartida a través de sus redes sociales, se la acusa a Pettovello de "no disponer la entrega de alimentos en comedores barriales y comunitarios de toda la Republica Argentina, violando así normas que ordenan garantizar el alimento a quienes están padeciendo situaciones de extrema pobreza e incumplimiento de sus obligaciones como ministra con competencia directa en el tema".

En el escrito señaló que "la única medida tomada por el actual gobierno para mitigar la acuciante crisis alimentaria en la Argentina es el aumento del monto de la Tarjeta Alimentar" pero remarcó que se "suspendió el abastecimiento de alimentos a los comedores comunitarios de todo el país cuyo impacto social duplica al de la Tarjeta Alimentar".

"Esto quiere decir lisa y llanamente que no están entregando alimentos. Liquidaron el remanente y no repusieron nada. Esto significa que se suspendió la ejecución del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que abastecía de alimentos y auditaba los comedores a pesar de que los fondos se encuentran disponibles, configurando no solo una inmoralidad intolerable, sino que además constituye un delito", indicó.

Según los datos citados por el referente de Patria Grande, en el país existen 1.253 comedores y merenderos inscriptos, donde "se alimentan al menos cuatro millones de personas, en su mayoría, niños, niñas, adolescentes".

"La variable de ajuste nunca fue la casta, sino los laburantes y la clase media. Ahora la variable de ajuste es la comida y los niños, no los 'intermediarios'", expresó Grabois desde su cuenta de X donde compartió la denuncia.

"Lo que Pettovello no entiende es que garantizar los derechos alimentarios de las familias humildes, en particular de los niños, no es algo sobre lo que puedan decidir, es una obligación constitucional, una norma internacional y una ley nacional", añadió.

"El que las hace las paga... El que le roba el pan a los pibes, tarde o temprano, en este mundo o en el otro, la va a pagar. Ojalá se de cuenta del daño que está haciendo y se le ablande el corazón", completó el dirigente social. (Télam)