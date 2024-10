Vacunatorio VIP: confirmaron el procesamiento de Ginés González García

Ginés González García, ex ministro de Salud de la Nación.

Ginés González García, ex ministro de Salud de la Nación.

La Cámara Federal porteña ratificó este jueves el procesamiento del ex ministro de Salud Ginés González García por el escándalo del “Vacunatorio VIP”, un episodio que sacudió al país en plena pandemia de COVID-19. La resolución también ordena continuar con la investigación, apuntando especialmente a los involucrados que recibieron las dosis de manera privilegiada, incluyendo personalidades de la política, empresarios y periodistas cercanos al poder.

Según la resolución judicial, se confirmó que el acceso a las vacunas, en un momento donde estaban reservadas para el personal sanitario y personas de riesgo, fue manipulado para beneficiar a un selecto grupo de personas vinculadas al poder político y económico.

Entre los beneficiados se mencionan al ex procurador del Tesoro Carlos Zannini, el diputado Eduardo Valdés, el ex ministro Jorge Taiana y el ex presidente Eduardo Duhalde, junto a su familia. El periodista Horacio Verbitsky, quien desató el escándalo al confesar que había recibido la vacuna fuera del cronograma oficial, también está en la lista.

Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens expresaron en su fallo que "la amistad y los vínculos familiares primaron sobre quienes realmente necesitaban la protección frente al virus". Este desvío en la distribución de las vacunas no solo significó una burla al sistema impuesto para la población general, sino que también revela la gravedad del abuso de poder.

La investigación se profundiza

La Cámara Federal no solo confirmó los procesamientos de Ginés González García, sino que también extendió la responsabilidad a otros funcionarios de alto rango, como el ex subsecretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro Costa, y el director del Hospital Posadas, Alberto Maceira. Estos fueron señalados como piezas clave en la logística que permitió que las vacunas fueran administradas fuera de los canales oficiales.

Sin embargo, lo más significativo de la decisión judicial es la orden de la Cámara para que la jueza María Eugenia Capuchetti, a cargo del caso, amplíe la investigación hacia los beneficiados por el esquema ilegal. "Sobre estos últimos deberá enfocarse la investigación", remarcaron los magistrados. Hasta el momento, gran parte de los avances judiciales se habían centrado en los funcionarios involucrados en el operativo, pero ahora se pone el foco en quienes recibieron el beneficio.

Eduardo Duhalde, uno de los beneficiados del Vacunatorio VIP.

Las dosis, un privilegio "para el círculo íntimo"

El fallo es claro al señalar que el acceso a la vacuna en ese momento de la pandemia estaba regido por un estricto protocolo. Solo personal médico y personas de riesgo podían vacunarse, y debían hacerlo bajo turnos que respetaban una jerarquía de prioridad. "En ese marco, que unos pocos hayan recibido un tratamiento exclusivo es la más clara demostración de que lo actuado no estuvo amparado por la legalidad", sentenciaron los jueces.

El caso del “Vacunatorio VIP” se destapó en febrero de 2021, cuando Horacio Verbitsky reveló en un programa radial que había sido vacunado en las oficinas del Ministerio de Salud, tras una gestión directa de Ginés González García. Su confesión obligó al gobierno a reconocer la existencia de un esquema paralelo de vacunación, y desencadenó una ola de indignación en todo el país.

El entonces ministro de Salud fue removido de su cargo inmediatamente, pero el daño ya estaba hecho. Las denuncias judiciales no tardaron en llegar, y la más significativa fue impulsada por el legislador porteño Yamil Santoro, quien presentó una querella que sirvió de base para las investigaciones posteriores.