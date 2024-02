Magario: “Sin obra pública, no hay oportunidades”

Desde sus redes sociales, la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, se despachó contra las políticas llevadas a cabo por el gobierno de Javier Milei. En ese sentido, dijo: “Confundiendo inversión con gasto, el gobierno nacional paralizó casi 900 obras en la Provincia y más de 2300 en todo el país”.

Magario remarcó “Prometieron que el mercado se haría cargo y decidieron ignorar que, si no es rentable, el privado no invierte. Desde la Provincia creemos que la construcción de escuelas, hospitales y obras de infraestructura no son ese gasto que quieren recortar, sino la inversión imprescindible para el presente y futuro de los vecinos. La obra pública brinda oportunidades de desarrollo y crecimiento”.

En ese sentido, la vicegobernadora dijo: “Con Kicillof haremos todo lo necesario para que las y los bonaerenses no se vean perjudicados por una decisión insensible, producto de políticas ya fracasadas, tomada por el gobierno nacional, a quien le exigimos que comprenda que estas medidas solo perjudican al pueblo”.

SIN OBRA PÚBLICA NO HAY OPORTUNIDADES



Confundiendo inversión con gasto, el gobierno nacional paralizó casi 900 obras en la Provincia y más de 2300 en todo el país.



Prometieron que "el mercado" se haría cargo y decidieron ignorar que, si no es rentable, el privado no invierte. https://t.co/IsGmc1mgZs — Verónica Magario (@magariovero) February 6, 2024

Por otro lado, desde su cuenta en X, Magario brindó detalles de una reunión multisectorial encabezada por Kicillof en la que representantes de la comunidad dieron cuenta del impacto de las políticas del Gobierno Nacional en los barrios. Fue en el Camping UPCN de La Plata, con la participación de intendentes bonaerenses, empresarios, productores, sindicalistas, integrantes de la iglesia y de organizaciones sociales, representantes de la ciencia, la educación, la salud, la cultura y el deporte.

“Con el objetivo de medir y trabajar para atenuar el impacto de las medidas del gobierno nacional en la Provincia, participamos, junto con Kicillof, de una reunión con sectores productivos, dirigentes sociales, representantes sindicales e intendentes/as”, contó.

Y apuntó contra el gobierno de Milei: “Los que venían a bajar la inflación y acabar con los privilegios de la casta terminaron ajustando únicamente a los sectores populares y medios, que además de sufrir el deterioro de sus ingresos son los más afectados por el aumento desmedido de precios, tarifas y del combustible”.

“Pero, como dijo nuestro gobernador, no es momento de echar culpas, es momento de trabajar. Desde la Provincia nuestra prioridad es proteger el tejido productivo y seguir generando respuestas contra los efectos de las políticas de ajuste”, cerró.