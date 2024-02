La vicepresidenta Victoria Villarruel designó al periodista Nicolás Kasanzew, quien fue corresponsal en la guerra de 1982, como director de Gesta de Malvinas en el Senado, una decisión que fue cuestionada por el Centro de ExCombatientes de La Plata (Cecim) por considerarlo un “negacionista”.

“Damos la bienvenida en el Senado de la Nación a Nicolás Kasanzew como titular de la Dirección Gesta de Malvinas. Estamos muy orgullosos que el corresponsal de guerra más reconocido en el conflicto de Malvinas colabore para que recuperemos nuestra historia y reconozcamos a nuestros héroes. #TodoPorArgentina”, anunció anoche Villarruel en sus redes sociales.

En respuesta, Kasansew publicó en su cuenta de la plataforma X: “La Vicepresidente de la Nación, hija de un héroe de Malvinas, me brinda la oportunidad de ocupar otra trinchera -nada menos que en el Senado- para luchar por la verdad histórica. Es un gran honor del cual trataré de ser digno. Cuento con la ayuda de mis hermanos veteranos!”.

Al darse a conocer esta designación, el Centro de Excombatientes Islas Malvinas-La Plata (Cecim) afirmó que se trata de “un cargo a medida de un negacionista” y sostuvo que se trató de “la cara visible de la dictadura militar en ATC, Argentina Televisora Color en 1982”.

“Cubrió como casi único corresponsal debido a la censura el conflicto de Malvinas desde Puerto Argentino, con las premisas de la época de contar el ’Vamos Ganando’”, indicó el Cecim.

“Fue un mercenario que respondía a la propaganda dictatorial, no se movía más allá de las diez cuadras que tenía el pueblo en esa época, se dedicaba a armar set de entrevistas con soldados que estaban hambreados y sumergidos en pozos llenos de agua, mientras él comía torta y tomaba whisky en casas abrigadas en Puerto Argentino con la Junta Militar”, afirmaron en un comunicado.

En declaraciones a radio Urbana Play, Kasansew respondió algunas de esas acusaciones y afirmó que “nunca tuvo ni difundió la visión triunfalista” del conflicto, y dijo que prueba de ello es que “el 95% del material no solo no fue exhibido, sino que fue destruido por la censura militar”.

“No teníamos retorno durante la guerra y no sabíamos que se emitía y que no, para mi desmayo y el de mi camarógrafo cuando volvimos de Malvinas al continente mis compañeros de Canal 7 me dijeron que entre el 90 al 95% de nuestras filmaciones y grabaciones fue destruido”, explicó Kasanzew.

Para el periodista, Malvinas fue “una gesta histórica” y el expresidente de facto Leopoldo Galtieri “cayó con la junta como chorlito en la provocación inglesa” al tomar las islas“.

”Fue una provocación inglesa en la que estúpidamente le cayeron y después no pudieron dar marcha atrás porque el pueblo plebiscitó la recuperación de Malvinas“, argumentó.

En este sentido, Kasansew afirmó que Galtieri ”estaba convencido que los norteamericanos no lo iban a traicionar apoyando a los ingleses“ y por lo tanto ”jamás hubiera osado ir a la guerra contra la OTAN“.

”Si no hubiera habido el guiño del Pentágono, jamás lo hubiera hecho“, añadió.

Para el periodista, los combatientes sufrieron en su retorno ”la convergencia perversa de dos ocultamientos“.

”La Junta Militar trató de ocultar las miserias de Malvinas y Alfonsín y el gobierno civil posterior trataron de tapar las grandezas que son los hechos heroicos de nuestros combatientes. Como resultado, la población argentina hasta el día de hoy no sabe bien qué pasó en Malvinas y todos los héroes que hemos tenido han sido absolutamente desconocidos“, estimó.

En ese sentido, Kasansew remarcó que el objetivo de su designación es ”que los argentinos conozcan a sus héroes“ y que los excombatientes sean ”reivindicados por un gran labor en defensa de la patria".

