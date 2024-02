Legisladores bonaerenses se reunieron con titular de IOMA

Representantes de los bloques de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires mantuvieron una reunión con el titular del Instituto de Obra Médico Asistencia (IOMA), Homero Giles, para analizar las prestaciones de ese ente y la situación de los pagos a profesionales y prestadores de salud.

El encuentro se desarrolló en la Legislatura bonaerense, en presencia del titular de la Cámara, Alejandro Dichiara y el vicepresidente, Alexis Guerrera.

Estuvieron los jefes de bloques Facundo Tignanelli (UxP), Agustín Forchieri (PRO), Diego Garciarena (UCR-Cambio Federal), Claudio Frangul (Acuerdo Cívico-UCR+GEN), Maricel Etchecoin (Coalición Cívica), Nahuel Sotelo (La Libertad Avanza), Gustavo Cuervo (Libertad por Siempre), Guillermo Kane (FIT) y María Laura Cano (PTS-Frente de Izquierda).

Giles explicó que “la obra social venía creciendo, organizando su cuestión financiera, ampliando coberturas, pero no caben dudas que el cimbronazo que se dio de octubre a diciembre en lo económico y que siempre explicamos, en el cual el mercado aumentó los precios descomunalmente, nos puso en una situación muy difícil para seguir enfrentando la inversión que veníamos haciendo”.

El funcionario ejemplificó que “solo los medicamentos aumentaron 40% en un mes, lo mismo que otros insumos, que además son importados”, y remarcó que “IOMA contrata el 100% de las prestaciones en el sector privado y está a merced del mercado. El recurso económico planificado de 2023 se diluyó por la inflación, por la devaluación”.

“Sin dejar de reconocer los problemas -dijo- es necesario que veamos esto. Abordemos en conjunto como vamos a seguir en este contexto en el cual las políticas de liberalización de todo el mercado, de los precios, que propone Javier Milei, hace que haya muchas víctimas, porque si IOMA no puede hacer frente a su obligación por cuestiones económicas, el ajuste no lo paga la casta, lo pagan las y los afiliados. Por supuesto que estamos trabajando para resolver, por eso estamos acá”, subrayó.

El diputado Frangul dijo a Télam que “durante el encuentro Giles mostró una serie de números, donde es preocupante la situación del IOMA, sobre todo en lo referido a cobertura de medicamentos, que están muy bajos en porcentaje rondando el 20% de cobertura para los afiliados”.

“Sostuvo que no hay atraso en el pago de las prácticas, que hace a 30 días, pero eso no condice con las quejas de muchos sectores que denuncian que hoy el IOMA no paga”, explicó el legislador, que elevó un proyecto de Ley para “democratizar el IOMA”, según resaltó.

Según se informó, durante la reunión se acordó dar continuidad a la mesa de trabajo y la modalidad de encuentro, para seguir abordando la situación del IOMA y atender los requerimientos en relación al funcionamiento del organismo.

Télam