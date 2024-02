Polémicos dichos de Yatra: "Me dan ganas de ser infiel"

Sebastián Yatra habló sobre sus relaciones en una entrevista y su respuesta se volvió viral en redes sociales porque provocó muchas críticas, especialmente por parte de los seguidores de Tini Stoessel y de Aitana, dos de sus ex novias, aunque dijo que “estas dos relaciones han sido más amor, mutuo, donde me siento bien y ha sido muy bonito”.

El cantante aseguró que no puede estar más de un año en una relación con una mujer porque ya empieza a sentir ganas de probar algo nuevo, entonces no dudaría en ser infiel.

“Si yo tuviera una relación mucho más tiempo no sé cómo lo podría aguantar, porque me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien me darían ganas de estar con alguien más”, aseguró el músico.

"Uno está en una relación y te empiezas a limitar muchísimo, sales menos de fiesta para evitar que te guste alguien. Yo sí, en este momento de mi vida con el tipo de vida que tengo, tengo una forma más abierta de pensarlo y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados", agregó.

Sebastián Yatra está soltero tras haber terminado su romance con Aitana Ocaña a fines de 2023. (NA)